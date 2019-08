Campo y ciudad trabajando juntos

Pocos días antes que comience la ExpoRural, una mujer trabajadora, una tambera que colabora para que la lechería siga siendo fundamental en nuestra región escribió en su cuenta de Twitter que el mayor deseo al cumplir años era estar presente en la muestra. El mensaje le llegó al presidente de la entidad, y así Lidia Sánchez se convirtió en invitada de honor. Después de haber ordeñado a las 3 de la mañana, organizó a su familia y llegó desde Humboldt Chico, al predio de la avenida Brasil. “Cuando entré a la Rural se me movió todo y cuando lo vi ahí me emocioné mucho. Sentí una alegría inmensa y con el abrazo que me dio me sentí parte de esta gente, de esta familia” contó emocionada esta mujer de que está a cargo de un tambo, de su familia y que también está terminando su educación secundaria.