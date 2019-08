Leclerc con Ferrari logró la pole en el GP de Bélgica

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) saldrá el domingo desde la pole position en el Gran Premio de Bélgica de F1, 13ª carrera del Mundial, tras firmar este sábado el mejor tiempo en las sesiones calificatorias en el circuito de Spa-Francorchamps (7,004 km).



Leclerc superó a su compañero de escudería, Sebastian Vettel, y al británico Lewis Hamilton (Mercedes) en esta sesión disputada bajo un sol de justicia. Para el monegasco fue la tercera pole en su carrera.



Leclerc, de 21 años, quien corre su primer curso en el seno de la mítica escudería italiana, confirmó así la velocidad mostrada en los ensayos libres de este Gran Premio.



"Tuvimos alguna dificultad con nuestros simuladores de ritmo de carrera ayer (viernes) y tendremos que trabajar un poco en ello", previno.

Celebrations in the garage and in the cockpit, as @ScuderiaFerrari and @Charles_Leclerc celebrate pole position at Spa! 🙌#F1 #BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/Mhee1urWmc