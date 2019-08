https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 31.08.2019

12:22

La versión santafesina de la obra teatral del español José Ramón Fernández Domínguez se estrenará el 7 de setiembre en el Foro Cultural de la UNL. Bajó la dirección de Fabián Rodríguez, dos mujeres interpretadas por Fernanda Yábale y Florencia Minen descubren, en medio de la guerra y la huida, que la única forma de combatir, es vivir.

ESTRENAN “BABILONIA” Juntas ante la adversidad La versión santafesina de la obra teatral del español José Ramón Fernández Domínguez se estrenará el 7 de setiembre en el Foro Cultural de la UNL. Bajó la dirección de Fabián Rodríguez, dos mujeres interpretadas por Fernanda Yábale y Florencia Minen descubren, en medio de la guerra y la huida, que la única forma de combatir, es vivir. La versión santafesina de la obra teatral del español José Ramón Fernández Domínguez se estrenará el 7 de setiembre en el Foro Cultural de la UNL. Bajó la dirección de Fabián Rodríguez, dos mujeres interpretadas por Fernanda Yábale y Florencia Minen descubren, en medio de la guerra y la huida, que la única forma de combatir, es vivir.

El sábado 7 de setiembre a las 21 se estrenará en la Sala Maggi del Foro Cultural Universitario (9 de Julio 2150) la versión santafesina de “Babilonia”, obra de José Ramón Fernández Domínguez. Con actuaciones de Fernanda Yábale y Florencia Minen, describe las tribulaciones de dos mujeres que, en medio de la guerra y enfrentadas al peligro y la muerte, descubrirán que la única manera de combatir es vivir. “Dos mujeres que son espejos entre sí, se miran y se identifican en lo más profundo del género, reflejando a todas las mujeres en cualquier época y lugar”, adelantaron los realizadores.

El director de este proyecto, que tras la presentación del día 7 seguirá en escena un sábado más en el Foro para luego pasar al Teatro de la Abadía, es Fabián Rodríguez, quien contó detalles a El Litoral.

—¿Cómo dieron con el texto de José Ramón Fernández Domínguez?

—El proyecto surge a partir de la propuesta que hizo el maestro de actores y director de teatro Jorge Eines, luego de un seminario que dictó en la Sala Marechal de Santa Fe en setiembre de 2017. Tanto las actrices como yo participamos activamente en todas las formaciones relacionadas a la técnica que propone Eines. Y fue él quien le sugirió la obra “Babilonia” a Fernanda Yábale, diciéndole que sería interesante que yo la dirija. Fernanda me convocó y yo acepté después de leer la obra. Juntos, decidimos invitar a Florencia Minen para integrarla en el proyecto. Esto fue a principios de 2018. A partir de ahí, empezamos a trabajar.

—Eines, inclusive, hizo una puesta de esta obra en España.

—Si, lo hizo a través de Tejido Abierto Teatro.

—O sea que tenía un conocimiento profundo de la obra, que le permitió ver que ustedes tenían los elementos adecuados para llevarla adelante.

—Si. Con Jorge somos conocidos desde hace algunos años. Su venida a la ciudad de Santa Fe está íntimamente vinculada conmigo. En 2012 tomé un curso intensivo de diez días que brindó en Rosario. Después de finalizarlo, le planteé que viniera a Santa Fe, por la importancia de su trabajo. Y en 2013 vino por primera vez a la ciudad.

—Desde entonces quedó muy vinculado.

—Si, ha hecho montajes como “Coriolano”. Pero además, su mamá era de Santa Fe, entonces tiene un vínculo muy afectivo a partir de eso.

La esperanza en ellas

—En “Babilonia” hay dos mujeres que huyen de la guerra, una reina y su criada. Y es como si en esa tragedia se diluyeran las diferencias sociales: ambas son despojadas de su rango y deben complementarse para sobrevivir. Es un mensaje muy actual, esta necesidad de volver la mirada hacia el otro y aceptarlo.

—Es una mirada universal apuntada a dos cuestiones fundamentales. Una, el horror que deben vivir aquellas personas, familias o grupos humanos que tienen que migrar desde su lugar de origen por el hambre, la guerra, cuestiones económicas o políticas. Este fenómeno que se ha dado siempre a lo largo de la Historia, hoy está muy vigente y afecta mucho a Europa. Se crea un problema, ¿Qué se hace con esa gente?. Y por el otro lado, el hecho de la reivindicación de la mujer, que también se da a nivel universal. Está encontrando, a través de sus luchas y reclamos, el lugar que le corresponde, que siempre ha sido dominado por los varones. En la obra están en juego estas dos propuestas, con un mensaje donde la esperanza humana está cifrada en la mujer.

Despojadas

—Muchos críticos señalan en que el texto de “Babilonia” está escrito a través de una prosa muy bella pero donde no hay mucha acción, que la obra está más bien centrada en la psicología de los personajes y en su evolución. ¿Qué desafíos impuso a la puesta y al trabajo con las actrices?

—La obra tiene mucho texto con pocas acciones. De todas maneras, a partir de la propuesta de Eines en la cual el cuerpo es un elemento fundamental para el tratamiento teatral, fuimos trabajando en ese sentido. Yo acepté hacerla para trabajar a partir de la técnica. Para ver no sólo lo que dice el texto, sino lo que se manifiesta a través de lo corporal. Cosas que incluso afloran desde el inconsciente. A partir de eso invité a formar parte del grupo a Fabiana Sinchi, para abordar cuestiones gestuales vinculadas al movimiento. Así trabajamos aspectos vinculados a las caminatas, porque hay que pensar que estas mujeres están atravesando un desierto gigante durante muchísimos días. Es un viaje desde Babilonia a Judea que produce transformaciones en los propios cuerpos.

—Ahí es fundamental el trabajo de las actrices, para poder trasladar a los espectadores a ese contexto. Sobre todo teniendo en cuenta que este tipo de puestas, en la línea que propone Eines, suelen ser muy sobrias en lo escénico.

—Es una obra totalmente despojada. No tiene escenografía, son dos actrices en el medio de la escena. Solamente hay planta de luces y algo de vestuario y utilería, pero es mínimos.

—Algo de eso pasaba en tu obra anterior, “El pasaje”.

—Justamente ese dramaturgo (Carlos María Alsina) también propone un teatro despojado. A mi entender, lo mejor es trabajar lo más sobriamente posible, con el acento puesto en la actuación.

A los luchadores

—Decidieron dedicar la obra “a los que combaten la violencia haciendo que la tierra dé fruto”.

—La idea es decir no a la violencia en todo sentido. De esta forma estamos diciendo también no a la guerra, no al hambre, no al poder indiscriminado del ser humano sobre el ser humano mismo. Y de esa forma, ofrecer la tierra como un lugar floreciente donde todos podamos vivir y compartir en paz.

Equipo

En el desarrollo de “Babilonia” participan Fabián Pínnola en la música, Fabiana Sinchi en cuerpo y movimientos, Lucía de Frutos en vestuario y utilería, Emanuel Caram en diseño gráfico, Sergio Robinet en diseño de planta de luces y María Sol Rodríguez en fotografía.