Terminan los descuentos para compras de autos cero kilómetro

Sábado 31.08.2019 - Última actualización - 16:41

16:40

Con una caída del 32% en los patentamientos de autos en agosto, el mes cierra marcado por el impacto de la devaluación que se produjo después de las PASO. Pero esa no es la peor noticia: el golpe más duro es el levantamiento del plan de descuentos que dispuso el Gobierno a partir de junio y que termina hoy, con el último día de operaciones de agosto.

Esa es la noticia que recibieron las concesionarias por parte de las automotrices. “Siempre está la posibilidad de reflotarlo pero, en este contexto, parece imposible. Septiembre comienza sin plan oficial de descuentos”, reconocieron en una terminal. El Gobierno había convenido con el sector avisar si se prorrogaba el plan, pero no tuvieron respuesta por lo que, salvo una comunicación de último momento, el mes comenzará sin incentivos oficiales.

“No nos llamaron y no vamos a llamar. Con los problemas que tienen (los funcionarios), no debemos ser prioridad”. Desde un despacho oficial, coincidieron con esa lectura aunque dejaron abierta una puerta: “Vamos a ver si se puede reflotar durante septiembre”, dijeron. El problema, en medio de este caos económico, es que el Gobierno todavía no pagó la parte de los subsidios correspondientes a los meses de vigencia del plan.

El dato no es menor, ya que la baja de 32% del mercado podría haber sido peor sin la ayuda oficial. Estiman que los incentivos de hasta $ 90.000 dados por el Gobierno, en los programas Juni0km, Juli0km y Agost0km, sumaron un 20% de operaciones. Para el mes que termina hoy, los registros serán de 44.500 unidades, aproximadamente. Es decir, el número real de demanda estaría apenas por arriba de los 30.000 0km, los que lo convertiría en el mes más bajo en la era Macri.

Eso sucederá con certeza en septiembre, si no hay prorroga del plan, ya que estiman vender unas 30.000 unidades.

Con información de La Gaceta