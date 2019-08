Cristina Fernández presentó "Sinceramente" en La Plata

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 31.08.2019

La ex presidenta, en su primera aparición pública después de las elecciones primarias, presenta su libro Sinceramente en la ciudad en la que nació.

La ex presidenta Cristina Kirchner cuestionó este sábado a Mauricio Macri, al que calificó de "mal ser humano" por sus declaraciones posteriores a las PASO, y también lanzó críticas a los medios de comunicación.

Acompañada por una multitud para presentar su libro Sinceramente en la facultad de periodismo de la Universidad de La Plata, también cuestionó al Gobierno al sostener que durante sus mandatos y el de Néstor Kirchner se la pasaron "pagando deudas de otros" y acusan al Frente de Todos de ser responsables de los problemas actuales.

"Nosotros nos pasamos pagando la deuda de otros y dicen que lo que pasa es por los populistas que vienen", lanzó la candidata a vicepresidente en la lista que encabeza Alberto Fernández.

Y apuntó directamente contra el presidente Mauricio Macri, a quien cuestionó por sus declaraciones posteriores a las PASO: "En 2008 se había caído la economía del mundo y no se nos ocurrió decir lo votaste a fulanito ahora lo vas a ver, te voy a subir el dólar, te voy a hacer tal cosa, eso no se hace", lanzó.

Y agregó: "Esas cosas no se le hacen a la sociedad, no es de buen ser humano, más allá de buen o mal Presidente, es de mal ser humano hacer esas cosas".

También lanzó críticas a los medios de comunicación y apuntó a Clarín: "Si no hubiera habido periodismo de guerra. Y no lo digo yo, lo dijo Julio Blanck, ya que hablamos de periodismo acá en la facultad de periodismo. Ese ataque generó en nosotros un enojo, una crispación y cuando repondés quizá no lo hacés de los mejores modos y generás ese enojo, y lo hacés porque estás en constantes defensa", dijo.

En la primera fila, junto a Estela de Carlotto y otras Abuelas de Plaza de Mayo, estuvo el ex entrenador del seleccionado argentino Alejandro Sabella.

Apenas fue presentada por el escritor Marcelo Figueras, quien la acompañó en casi todos los actos vinculados a su libro, Cristina se emocionó al hablar de La Plata, la ciudad en la que nación y en la que, según precisó, le pasaron "las mejores y las peores cosas, por eso me cuesta venir"

Fue la primera presentación de la ex presidenta después de las PASO, en las que el Frente de Todos que encabeza Alberto Fernández consiguió un contundente triunfo.

Cristina Kirchner volvió a encabezar un acto en su ciudad después de casi dos años. En esa oportunidad, el 1 de septiembre de 2017, se presentó en el club Atenas, la ex presidenta se dirigió a distintas agrupaciones estudiantiles que días antes había logrado la conducción de la Federación Universitaria de La Plata (FULP).

El escenario en el que se presenta Cristina es acaso el reducto kirchnerista por excelencia en capital provincial. Es que la facultad de periodismo de la Universidad Nacional de La Plata ha sido un emblema del kirchnerismo.

El espacio en el que se presentará Cristina lleva el nombre de su esposo, el fallecido ex presidente Néstor Kirchner. Además, la decana de la facultad, Florencia Saintout, fue la candidata a intendenta más votada en la interna del Frente de Todos.

