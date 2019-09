https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 01.09.2019 - Última actualización - 8:32

8:29

Leonardo Madelón "Fue un tema de efectividad"

El entrenador rojiblanco habló con la prensa tras la derrota ante San Lorenzo: “Hicimos un plan de partido para ganarlo y a los 2 minutos hay un cabezazo de un jugador rival, tras una desatención nuestra, que nos pone 0-1, de todas formas creo que fue un tema de efectividad, el partido se planteó bien porque fuimos inteligentes al cortarle los circuitos de juego, pero fue un tema de efectividad, ellos llegaron dos veces en esa etapa y en las dos convirtieron, nosotros tuvimos cuatro o cinco y convertimos una”.

En cuanto al segundo tiempo resaltó: “Lo buscamos de todas formas pero no pudimos, de todas formas el equipo tuvo una buena actitud”, el DT se mostró satisfecho por la actuación de sus dirigidos: “creo que hay formas, el año pasado vinimos y empatamos 0 a 0 y nos llevamos un punto sin patear al arco, hoy perdés y te vas con otro sabor porque hiciste cosas para ganar, le generaste situaciones, es una pena, la del pibe Comas fue clara, la de Bonifacio también al igual que la que tuvo Bou, pero el fútbol es así”.

También habló de las expulsiones: “se rompe el partido cuando nos echan dos jugadores, hay errores que tienen que aprender los jugadores, de visitante cuando vas al piso: es amarilla, es lo mas cómodo que le queda al árbitro, si eso no pasaba Boti no hablaba con el árbitro y no nos quedamos con dos menos”. En cuanto al recambio de jugadores dijo: “no tenemos que quejarnos, yo estoy muy conforme con el plantel que tengo, arrancamos bien ahora nos toca esto, pero confío mucho, se sale, es algo que va a pasar y van a venir las victorias”.

También habló de los dos debutantes: “Comas hizo un gran primer tiempo luego se fue diluyendo, fue un debut digno, lo de Nardoni fue cuando el equipo se quedó con dos hombres menos”, para cerrar destacó que para el partido que viene tendrá el regreso de los lesionados. “vamos a salir rápido de esto, se están recuperando los lesionados y los voy a tener a la mayoría para el partido ante Arsenal, incluido Gabriel Carabajal”.