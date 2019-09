"Carabajal, Cavallaro y Méndez van a estar contra Arsenal"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Pidió paciencia, dijo que la diferencia fue la contundencia y sentenció: “Fue el mejor partido de Unión”. Quiere tenerlos a todos cuanto antes.

Pidió paciencia, dijo que la diferencia fue la contundencia y sentenció: "Fue el mejor partido de Unión". Quiere tenerlos a todos cuanto antes.

(Enviado Especial a Buenos Aires)

Debe ser el primero en “prender velas” para tener a todos los jugadores a disposición, cosa que no ocurrió desde el arranque del torneo. Leo Madelón se entusiasma cuando dice que “voy a tener a Carabajal para el partido con Arsenal”. Y agrega a Méndez y a Cavallaro a la lista. “Vamos a ir a una linda cancha como la de Arsenal, me gusta eso, vamos a andar bien y por eso le pido a la gente que crea en nosotros”, dice el entrenador, que admite los merecimientos de San Lorenzo pero no duda en decir que “el año pasado vinimos a esta cancha, empatamos 0 a 0 pero no pateamos al arco en todo el partido. Hay formas y formas de perder. Me voy conforme porque hicimos cosas para llevarnos otro resultado”.

Para Madelón, todo pasó por una cuestión de eficacia. Y es cierto. No hay dudas de que San Lorenzo tuvo ese elemento a su favor. Y lo puso a prueba en los primeros 20 minutos del partido. Ya en la primera llegada, con muchos jugadores de Unión —y de San Lorenzo también— que no habían tocado la pelota, ganaba 1 a 0. Después aprovechó el desborde de un lateral (Salazar) para la conversión del otro lateral (Bruno Pittón). Los dos metiéndose adentro del área y atacando como si fuesen dos delanteros. Eso pasó en el arranque del partido y en buena parte fue porque Unión lo permitió. La falta de convicción que tuvo el equipo en el comienzo, contrastó con la “venta cara” que hizo de la derrota en el segundo tiempo.

El entrenador tatengue, que atraviesa por una de las rachas negativas más importante de los últimos tiempos (tres derrotas consecutivas), tiene “espalda más que suficiente” para soportarla. Pide paciencia y explica algunos de los por qué el equipo pasa por esta situación:

* “Teníamos un plan para ganarlo, pero fallamos en las marcas. Para mí, pasó fundamentalmente por un tema de efectividad. Nosotros tuvimos un par de situaciones muy claras que no fueron adentro, como la de Comas y la de Bou, en el primer tiempo. Y en el segundo, también llegamos con un par de chances concretas”.

* “Los mellizos Romero son jugadores de selección, por momentos tocaban la pelota y parecía un flipper. Nos tiraron la jerarquía encima”.

* “Para mí, más allá del resultado, fue el mejor partido de Unión”.

* “El partido se rompió en los últimos diez minutos, después de las expulsiones. Ahí no nos quedó otra cosa por hacer. Respecto de esa jugada, siempre le digo a los jugadores que no se tiren al piso de visitante. Damián lo hizo y justo delante de la tribuna de San Lorenzo. Para mí, es una expulsión evitable. Respecto del reclamo de Bottinelli, no estoy al tanto de lo que le dijo. Seguro que, si se equivocó, le va a pedir disculpas al plantel”.

* “Me gusta Bou, pero lo estoy conociendo. Carabajal, Méndez y Cavallaro van a llegar para el partido con Arsenal y eso me gusta. El año pasado habíamos perdido tres partidos y llegó River, ganamos, nos recuperamos y terminamos clasificando para la Sudamericana”.

* “No tengo que quejarme, me gusta el plantel, estoy conforme, confío en la gente que tengo y ya les dije a los jugadores que hay que ‘acobacharse’, no expresarse públicamente, trabajar mucho en estas dos semanas y estar tranquilo”.

* “Mi lectura del debut de Comas es que hizo un gran primer tiempo y luego se fue diluyendo. Para mí, hizo un trabajo muy digno. Respecto de Nardoni, estábamos un poco desdibujados cuando entró y lo ví un poco confundido, como estaba el resto del equipo. Pero es un pibito, tiene recién 17 años cumplidos hace poco y un largo camino por recorrer. Yo debuté en un partido que perdimos 2 a 1 y después pude construir una buena carrera. Todo puede pasar”.

* “Me voy con bronca porque San Lorenzo ganó debido a su alta eficacia. Ellos llegaban y la metían, mientras nosotros también llegábamos pero no terminaban en goles esas jugadas. Estaba difícil el partido, pero les generamos 4 o 5 situaciones. Me voy con un ánimo alentador desde la actitud”.

* “Esta actuación no tiene nada que ver con la de Newell’s. Ese día, en Rosario, no lo reconocí al equipo. Hoy fue diferente y cambiamos un poco el sistema de juego para contrarrestar el de ellos”.

* “En el segundo tiempo y parte del primero lo veía incómodo a San Lorenzo. Pero vuelvo siempre a lo mismo, hay que hacer goles cuando surgen las chances. Y nosotros no convertimos”.

Walter Bou intenta eludir la marca de Senesi, quien jugó su último partido con la camiseta de San Lorenzo. El defensor fue transferido al Feyenoord de Holanda, que pagó casi 8 millones de euros por el 80 por ciento. Foto: Marcelo Endeli

La autocrítica de Bonifacio

“Cometimos errores inocentes en el comienzo del partido y me hago cargo de mi responsabilidad”, dijo Ezequiel Bonifacio, el autor del gol de Unión pero con algunas distracciones al principio en los goles de San Lorenzo.

El volante rojiblanco, que terminó jugando de defensor después de las expulsiones de Bottinelli y Martínez, admitió que “nos cuesta meternos en los partidos en el inicio, nos equivocamos y lo pagamos caro. No leemos adecuadamente los partidos, cometemos errores y eso no puede ser”.

Después, tiró una frase que revela el sentimiento de la mayoría de los jugadores: “No se nos dio la posibilidad de empatar, aún mereciéndolo”.

“Jugamos como podemos. Cada partido nos va a costar más y nosotros tenemos que hacer todo lo que el rival nos permita. Lo mejor de hoy fue la jugada del segundo gol. Si logramos varias de esas por partido, estaré conforme”. Juan Antonio Pizzi Entrenador de San Lorenzo

De Iriondo

El volante de Unión, Manuel De Iriondo, que fue “indultado” por Madelón y formó parte del plantel que viajó a Buenos Aires, fue el jugador 19 y quedó al margen de los que firmaron planilla. El “20” fue Carabajal, quien pidió viajar con el plantel y se lo incluyó en el listado de viajeros. Para el técnico, estará en condiciones de volver ante Arsenal, lo cuál llamó la atención teniendo en cuenta la gravedad del desgarro que sufrió hace 16 días.

El primer grito de gol de Ezequiel Bonifacio con la camiseta de Unión. Fue una linda maniobra y una brillante definición. Estuvo cerca en otra oportunidad. Foto: Marcelo Endeli

Senesi se fue con lágrimas

No fue un partido más para San Lorenzo. Al margen de asegurar su permanencia en la punta de la Superliga, disfrutó de los últimos 90 minutos de Marcos Senesi, el defensor central surgido de las inferiores azulgranas, nacido en Concordia (Entre Ríos) hace 22 años y que jugó 71 partidos en la primera de San Lorenzo.

Senesi no pudo ni hablar en su despedida porque irrumpió en llanto. Se va al Feyenoord de Holanda y al “Ciclón” le entrarán cerca de 8 millones de dólares y se quedará con el 20 por ciento del pase.

“Tengo sensaciones encontradas, me cayó todo después del partido”, dijo el entrerriano, que ya viajó con destino a Holanda.

Durante la semana se habló mucho de Germán Conti, el ex Colón y sin mucha actividad en el Benfica, como un posible reemplazante. En cancha de San Lorenzo, muchos se sorprendieron con el rumor. De todos modos, el propio Pizzi dijo después del partido que “tenemos la chance de sumar un jugador en reemplazo de Senesi, pero sin hacer locuras. Tenemos a Vergini, a Gianluca Ferrari y a chicos que vienen trabajando bien”.

“Si hubiese sido el párroco de Unión en otro tiempo, a la comisión que se fue hace 10 años les hubiera dado como castigo que pidan perdón durante 20 años a los socios por cómo dejaron el club. Los que se proponen son los reyes de la fabulación y las falacias; los príncipes de los fracasos y los desastres. Gente de los descensos. Quieren hacer de Unión la ‘Casa de Gran Hermano’ y no voy a entrar en esa. Si llegara a ser así, lograríamos algo inédito en el fútbol argentino: que los jugadores no quieran venir. Lo que buscan es destruir al club, porque piensan que es mio”. Luis Spahn El presidente de Unión no estuvo en el Nuevo Gasómetro pero hizo estas declaraciones a LT 10.

Lamolina se equivocó

Nicolás Lamolina se equivocó en la apreciación de la jugada que se produjo en el fondo de cancha, muy cerca del área de Unión, a los 37 minutos del segundo tiempo y que tuvo como protagonistas a Damián Martínez y Gerónimo Poblete.

El volante de San Lorenzo, ex Colón, hizo una gran jugada y cuando se dispuso a dejar en el camino a Martínez eludiéndolo contra la raya de fondo, se tiró al piso sin que el defensor de Unión lo tocase. La jugada fue confusa para Lamolina, que se acercó y le mostró la segunda tarjeta amarilla a Martínez, provocando su expulsión.

Nicolás Lamolina le muestra la tarjeta roja a Bottinelli luego del exceso verbal del defensor. Todo arrancó de un error del árbitro. Ya se había ido, segundos antes, Martínez de la cancha por la doble amonestación. Todavía está Poblete en el piso Foto: Marcelo Endeli

Enseguida, Bottinelli arrojó primero la pelota contra Poblete (allí recibió la amarilla de Lamolina) y luego le dijo algo y Lamolina reaccionó de inmediato y le mostró la roja. Conclusión: en la misma jugada, error del árbitro y expulsión para dos jugadores de Unión, dejando al equipo con 9 cuando faltaban más de diez minutos (incluido el descuento) para terminar el partido.