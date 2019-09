https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Educación SF Juan Manuel Cozzi: "Hay que tener un sentido prospectivo de la educación"

Cozzi es representante legal del Complejo Educativo IES, rector y coordinador de la tecnicatura Relaciones Publicas del Instituto IES y Director del Centro Regional Santa Fe de la Universidad de Concepción del Uruguay. Nos habló sobre los proyectos de las instituciones educativa de la cual es parte, y, sobre todo de los desafíos de la educación nacional.

¿Qué proyectos a futuro tiene la institución?

En el nivel terciario, vamos a trabajar con proyectos educativos a distancia, esto permite el acercamiento a aquellos que viven lejos de los centros urbanos o que tienen un quehacer que les demanda mucho tiempo, y no pueden estar asistiendo a una presencialidad continua y permanente. Van a ser tecnicaturas superiores que vamos a estar sacando con rápida inserción en el campo laboral, que esto es un poco lo que se está necesitando, ¿no? La idea es vincular aún más matriz productiva con matriz educativa. Además, tenemos como idea principal potenciar estudios en Comercio Internacional para el año próximo. Hace poco firmamos un convenio con entidades gubernamentales por las cuales ellos consideran que la UCU tiene que ser capacitadora de nuevos importadores, con lo cual es una actividad interesante porque le está dando el perfil que requiere la región. Estamos trabajando también en post grados, en este sentido ya tenemos aprobado por CONEAU un post grado de especialización en Comunicación Corporativa Institucional que lo vamos a ir implementando en el ciclo 2020. En carpeta hay otros dos post grados, uno vinculado con el área de nutrición y el otro vinculado con lo que son las relaciones económicas internacionales.

¿Cuáles son las carreras con mayor demanda?

Diseño Gráfico y Visual, Diseño de Indumentaria, Periodismo Integral y Deportivo, esas son las que hoy están demandando de mayor cantidad de alumnos. y esto creo que tiene que ver también con un poco de lo que es el mercado del diseño, las innovaciones que se van produciendo, transformaciones que existen y obviamente también las posibilidades de los campos laborales, porque muchas de estas disciplinas permiten que uno termine sus estudios terciarios y sepa resolver situaciones, sepa resolver problemas y directamente salir al mercado laboral.

¿Cuáles son los desafíos que ud. considera para la educación nacional?

Primero atender mejor a la diversidad, porque hoy se presentan diferentes situaciones a lo largo y a lo ancho de nuestro país, no es la misma la situación de un alumno que vive en Jujuy, que al que vive en Capital Federal o en los centros altamente desarrollados. Creo que hay que intensificar la manera de que esos alumnos tengan las mismas condiciones de posibilidad de crecimiento y de tener educación con inclusión y calidad. Otro tema tiene que ver con hacer llegar a todos los establecimientos educativos, los avances tecnológicos. Creo que hay que amigar al sistema educativo con la utilización de las nuevas tecnologías. Este “amigar” tiene que ver, con que tenemos que ser capaces, y este es un desafío importante, de atraer al alumno a que desarrolle determinado tipo de habilidades y destrezas en forma personal, porque hoy los chicos están permanentemente desarrollando aplicaciones, sobre todo en los dispositivos digitales y necesitan ser sistematizados. No es que hoy critiquemos a los chicos que no leen o critiquemos que tienen otras prácticas culturales, creo que esas prácticas culturales hay que incorporarlas a la escuela y a la educación, y en eso necesitamos tener docentes capacitados para esto. Los lenguajes actuales se van modificando, y hablamos de lenguajes digitales, nuevas tecnologías, nuevas aplicaciones que los docentes tienen que estar al tanto. No digo que no estén capacitados, digo que hay que capacitarse aún más, hay que tener un sentido prospectivo de la educación permanentemente.

¿Cuál cree que es el perfil estudiantil del futuro?

El estudiante del futuro viene con otras competencias, creo que no tenemos que estigmatizar con esto que yo te decía, “nosotros antes leíamos más, nosotros antes estudiamos de esta forma”, no, yo creo que eso digamos es refractario hacia el joven que quiere empezar hacer estudios de forma sistemática, creo que hay que ser lo suficientemente inteligente para reconocer que esas habilidades y destrezas que trae innata el joven porque nació a lo digital mucho antes, porque tiene otra forma de relacionamiento, porque comparte contenidos y antes nosotros no lo sabíamos hacer, etc., por lo cual requiere que haya un mayor trabajo en el aula, ¿para qué?, para requerir la atención del alumno, porque tenemos alumnos distintos, leen quizás más de lo que leíamos nosotros, lo que pasa que leen desordenadamente, leen en el formato de las pantallas. Ellos están acostumbrados a pasar de una pantalla a la otra, están del celular a la computadora, de la computadora pueden ir digamos a ver un video clip o algo que está sucediendo en otra pantalla, esa es su forma de ver.