La presentación de la obra teatral será el sábado 7 de septiembre a las 21.30 en la sala ubicada en Estanislao Zeballos 3074. Es la historia de una familia extraña y disfuncional en la cual los adultos son infantiles y los jóvenes son maduros. La dirección está a cargo de Walter Alemandi.

EN EL TEATRO DE LA ABADÍA Estrenan "200 gramos de mariposas"

El próximo sábado 7 de septiembre a las 21.30 la Compañía Teatral Comediantes de la Abadía estrenará la obra teatral “200 gramos de mariposas”. Esta comedia fue escrita por los dramaturgos Emilio Ferrero y Héctor García Blanco y aún no ha sido estrenada en Argentina.

La presentación será en el Teatro de la Abadía (Estanislao Zeballos 3074) y se realizarán funciones durante los sábados de septiembre en el mismo horario.

“El teatro construye lenguajes que transportan sentidos. Comunica, crea. Elegir una obra implica tomar postura sobre lo que se espera construir. Trazar un plano, poner un ladrillo que el espectador completará. Entre el enorme abanico de producciones dramatúrgicas que el tiempo acumuló, elegimos teatro argentino. Quizás, porque los rioplatenses tenemos eso de hablar de nosotros mismos. El amor eterno por lo autorreferencial, el eterno goce criollo”, indicaron desde el grupo.

“En ese afán por decir una vez más lo mismo, pero de otra manera, nos encontramos con una obra que habla nuestra realidad, nuestras contradicciones, nuestros fracasos y nuestras ilusiones; que se inscribe en nuestra contemporaneidad y nos empuja a reflexionar sobre los vínculos y las relaciones disfuncionales”, añadieron.

Síntesis argumental

Una mujer. Un ex esposo. Una hija. Un esposo. Una suegra. Viviendo todos en el mismo lugar. Un productor que llega a romper con la dinámica de esta familia excéntrica. Un actor fracasado que se siente triunfante. Un marido que hace años no emite palabras. Una adolescente que ya no soporta la disfuncionalidad. Y en medio de todos, una mujer. Andrea tiene un único deseo: que se vayan todos. Y volver a sentarse en almohadones, claro. Porque sólo los que se sientan en almohadones tienen 200 gramos de mariposas por día, haciéndolos sentir vivos.

¿Cómo se tiran por la borda siete años de divorcio? ¿Por qué nos arrepentimos de cuando somos jóvenes y tomamos decisiones que nos van a acompañar toda la vida? ¿Quién nos avisa que el tiempo todo lo cambia? ¿La vida es florecer o marchitarse? La historia de una familia extraña, ensamblada, disfuncional, incomunicada. En la que los adultos son infantiles y los jóvenes son maduros.

La obra “nos invita a abordar el universo de posibilidades reflexivas que contiene el humor, en un mundo donde vivimos acosados por problemas, por histerias cotidianas que nos alejan un poco más de nosotros mismos y de nuestros seres cercanos. Que nos hacen dudar de los valores que estamos dispuestos a defender o soslayar”, dicen los Comediantes de la Abadía al adelantar detalles del espectáculo.

Trayectoria

Walter Alemandi, en su condición de director de la compañía (“Se casa la vecina”, “Rotos de amor”, “Show”), convocó al grupo de actores formado por Hernán Rosa, Marisa Ramírez, Nelda González, Paula Gallo, Pablo Velázquez y Pablo Rocchietta y a la asistente de dirección Nicole Chort. Desde el comienzo también se sumaron Diego López en el diseño escenográfico e iluminación, a Pablo Martínez en la confección de los videos y Giselle Wulff en la producción. Posteriormente se incorporó Carolina Vecchietti en la confección de los vestuarios.

El proyecto tiene la característica de ser encarnado por seis actores con trayectorias completamente diferentes, con distintas edades y formaciones. Por un lado los protagonistas, Hernán Rosa y Marisa Ramírez quienes junto a Nelda González y Pablo Rocchietta, poseen trayectorias y formaciones actorales profesionales en la escena santafesina, con un amplio abanico de recursos actorales, pero asimismo con registros propios y diferentes. Por otro lado, los debutantes Paula Gallo y Pablo Velázquez, quienes poseen experiencias en cursos y talleres, se han incorporado de manera natural al elenco, aportando frescura y desenfado.

Asimismo, la incorporación de Nicole Chort como asistente de dirección, conforma una dupla en la que la experiencia de Alemandi y los conocimientos de Chort confluyen para que las miradas se potencien en beneficio de la propuesta.