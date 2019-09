https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Trabajadores dicen que no les avisaron...

El sábado hubo un simulacro de traslado del hospital Iturraspe al nuevo edificio

Miembros del Consejo de Administración del hospital expresaron su molestia porque no estaban advertidos. Y reclaman garantías para el traslado a realizarse a mediados de este mes. Desde Salud, buscan que sea un operativo seguro.

El día a día del operativo de traslado del hospital Iturraspe al nuevo edificio sobre Blas Parera y Gorriti previsto para mediados de septiembre sumó el sábado un nuevo hito, al llevarse a cabo un simulacro de mudanza. Una comisión especial del Ministerio de Salud coordina todo lo necesario para intentar garantizar que el proceso sea seguro. Sin embargo, desde los pasillos del hospital los miembros del Consejo de Administración reclaman el cumplimiento de una serie de requisitos y, además, están molestos porque dicen que no fueron advertidos del simulacro. El sábado, El Litoral dio cuenta de un comunicado dado a conocer por el Consejo de Administración del Iturraspe, en el que por voto de la mayoría de sus miembros en una asamblea realizada el viernes, decidieron postergar el traslado a las nuevas instalaciones “hasta tanto estén garantizadas las condiciones mínimas para poder brindar la respuesta que la comunidad se merece”. Mientras se daba a conocer dicho comunicado comenzaba el simulacro que molestó aún más a los trabajadores. Tenés que leer Reclaman garantías para el traslado al nuevo Iturraspe Desde la cartera sanitaria informaron que se vienen realizando reuniones periódicas generando acuerdos, con el fin de coordinar todas las tareas necesarias. Para lograr una activa participación se creó por resolución ministerial una comisión de migración integrada por la Dirección y el Consejo de Administracion del Hospital, el Ministerio de Salud —a través de sus dos secretarías técnicas—, la Subsecretaría de Emergencias y Traslados, la Subsecretaria de Legal y Técnica y Dirección de Cemafe. Al frente de dicha comisión se encuentra César Pauloni, coordinador del Tercer Nivel del Ministerio de Salud, quien mantiene reuniones con todos los actores involucrados, aseguran. Ante el reclamo del fin de semana, este lunes desde el Ministerio de Salud admitieron que se trata de un proceso (de traslado) muy complejo, intentaron transmitir seguridad a los pacientes y definieron que cada viernes la comisión especial conformada por Salud informará los avances, hasta alcanzar el “día cero” de traslado definitivo, previsto para mediados de este mes. Reclamos

En el mientras tanto, el Consejo de Administración sigue reclamando respuesta a una serie de reclamos que involucran tanto al funcionamiento de distintas áreas como a los derechos de los trabajadores. Un punteo de ellos detalla la necesidad de obras de desagüe sobre el acceso al hospital sobre calle Gorriti, una solución para el servicio de Hemoterapia (no contará con un espacio reglamentario), mayor infraestructura para diagnóstico por imágenes, más personal para Pediatría, insumos y recursos humanos para el Laboratorio, enfermeros, y personal en general. Pese a ello, el director del Iturraspe le dijo el sábado a El Litoral que “el proceso de migración está en marcha, evidentemente tenemos un nuevo hospital que se ha inaugurado”. Aunque admitió que “hay que poner en condiciones diferentes aspectos como el recurso humano y algo de equipamiento que está llegando”. A su vez, aseveró: “Los trabajadores de salud tenemos que ser partícipes de esta migración, tenemos el desafío de ponerlo en marcha. Es trabajar, ver lo positivo y negativo. No hay que encapricharse en querer ir tal día, ni tampoco en no querer migrar”. Día cero El denominado “día cero” (día de la migración al nuevo edificio) será a mediados de este mes, pero todavía no se definió la fecha. “No es el fin del proceso, sino parte de un trabajo más amplio comenzado hace ya más de un año y medio, en el que se elaboraron las estrategias, redefiniendo su perfil sanitario (del Iturraspe) en algunas areas y fortaleciéndolo en otras”, dijo Pauloni. Desde la cartera sanitaria aseguraron que ese día sera muy importante la colaboración de todos los sectores de la sociedad, medios de comunicación, instituciones públicas y privadas, la comunidad hospitalaria y toda la población en general.