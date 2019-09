Keanu Reeves cumple 55 años

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El actor canadiense nació un 2 de setiembre del 1964. Es recordado por su rol en filmes como "Bill & Ted's Excellent Adventure", "The Matrix" y "John Wick"

Keanu Reeves cumplió hoy 2 de setiembre 55 años y sus fans lo están celebrando a lo grande. El actor canadiense nació en la ciudad de Beirut, Líbano, en el año 1964.

Hijo de la diseñadora de vestuario Patricia Taylor y Samuel Nowlin Reeves, por el trabajo de su madre, Reeves tuvo un constante contacto con el mundo del espectáculo.

Su primer rol cinematográfico fue en la película "Youngblood" en 1986, aunque su primer rol importante fue ese mismo año en "River's Edge". En 1989 protagonizó la película que lo lanzaría al estrellato: "Bill & Ted's Excellent Adventure", una extraña comedia que protagonizó con Alex Winter donde un par de estudiantes vagos viajan en el tiempo en búsqueda de figuras históricas para su tarea escolar. La cinta tendría una secuela en 1991 y, casi 30 años después, una tercera entrega a estrenarse el 2020 que reuniría a ambos actores.

Entre las películas más conocidas del actor están "Point Break" (1991), el filme donde conocería a su amigo River Phoenix "Mi Idaho privado" (1991), "Máxima velocidad" (1994) y "El abogado del diablo" (1997). En 1999 protagonizaría la cinta que lo inmortalizaría "Matrix". En la película Reeves es Neo, un oficinista y hacker clandestino que descubre que el mundo en el que vive no es lo que parece. Dirigido por las hermanas Lana Wachowski y Lilly Wachowski, la cinta tendría dos secuelas en "The Matrix Reloaded" y "The Matrix Revolution", peor recibidas por la crítica.

La estrella de Keanu Reeves pareciera estar en decadencia hasta la salida de "John Wick" donde el actor interpreta a un asesino que es obligado a salir del retiro luego de la muerte de su esposa. Su reclamada fama lo ha llevado a participar en otros grandes proyectos como "Toy Story 4", donde dio voz al juguete Duke Caboon, así como en el videojuego "Cyberpunk 2077". En esta galería recordamos algunos de sus momentos más importantes.

Con información de El Comercio