Lunes 02.09.2019

16:09

FIFA 2019

Ronaldo, Messi, Morgan y Rapinoe: los nominados a los premios The Best

La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) dio a conocer la lista de los nominados a los premios The Best FIFA Football Awards, en el que destaca a las figuras más destacadas en este deporte este año, que se entregarán el 23 de septiembre en el Teatro alla Scala de Milán.

Foto: Captura de pantalla



Foto: Captura de pantalla

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y el holandés Virgil van Dijk fueron nominados al premio de mejor jugador masculino, mientras que las estadounidenses Alex Morgan, Meghan Rapinoe y la inglesa Lucy Bronze son las nominadas como mejor jugadora de la FIFA. Varios latinoamericanos están nominados en diferentes categorías, como los brasileños Alisson Becker y Ederson, que compiten por el título al mejor arquero y la chilena Christiane Endler, nominada a mejor portera en fútbol femenino. Además, el argentino Lionel Messi y el colombiano Juan Fernando Quintero están nominados al premio Puskás de la FIFA que premia el mejor gol del año. Messi compite con un gol que hizo en La Liga jugando con el Barcelona contra el Real Betis, en marzo de 2019, y Quintero, con un gol que hizo a Racing Club en un partido de la Superliga Argentina en febrero de este año. Estos son los nominados: Premio The Best al Jugador de la FIFA Cristiano Ronaldo (Portugal/Juventus)

Lionel Messi (Argentina/Barcelona)

Virgil van Dijk (Países Bajos/Liverpool) Premio The Best a la Jugadora de la FIFA Lucy Bronze (Inglaterra/Olympique de Lyon)

Alex Morgan (EE. UU./Orlando Pride)

Megan Rapinoe (EE. UU./Reign FC) Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino Pep Guardiola (España/Manchester City)

Jürgen Klopp (Alemania/Liverpool)

Mauricio Pochettino (Argentina/Tottenham) Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino Jill Ellis (EE. UU./selección estadounidense)

Phil Neville (Inglaterra/selección inglesa)

Sarina Wiegman (Países Bajos/selección holandesa) Premio The Best al Guardameta de la FIFA Alisson Becker (Brasil/Liverpool)

Ederson (Brasil/Manchester City)

Marc-Andre Ter Stegen (Alemania/Barcelona) Premio The Best a la Guardameta de la FIFA Christiane Endler (Chile/Paris Saint-Germain)

Hedvig Lindahl (Suecia/Chelsea/VfL Wolfsburg)

Sari van Veenendaal (Países Bajos/Arsenal/Atlético de Madrid) Premio Puskás de la FIFA Lionel Messi (ARG): Real Betis contra FC Barcelona [LaLiga] (17 de marzo de 2019)

Juan Fernando Quintero (COL): River Plate contra Racing Club [Superliga Argentina] (10 de febrero de 2019)

Dániel Zsóri (HUN): Debrecen FC contra Ferencváros TC [Nemzeti Bajnoskág I] (16 de febrero de 2019) Premio a la Afición de la FIFA Silvia Grecco: la mamá brasileña que le narra a su hijo ciego los partidos de fútbol.

Hinchada de Países Bajos: por actuación increíble de los aficionados holandeses en la Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019.

Justo Sánchez: el padre uruguayo que no se pierde ni un partido en memoria de su difunto hijo. Esta última categoría premia “los momentos o gestos sobresalientes protagonizados por los aficionados” y es elegida por votación del público en el portal web de la FIFA. En la versión 2018 de estos premios, el croata Luka Modric, subcampeón del Mundial con su selección y campeón de la Champions League con el Real Madrid, fue elegido el mejor jugador del año; la brasileña Marta fue escogida la mejor jugadora. Los hinchas peruanos ganaron el Premio a la Afición 2018 y el egipcio Mohamed Salah ganó el premio Puskás al mejor gol del año. Tenés que leer El croata Luka Modric fue elegido el mejor jugador del año por la FIFA Con información de CNN