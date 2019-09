https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 02.09.2019

17:34

Causa por espionaje ilegal Ramos Padilla pidió al Procurador General que apure la definición sobre Stornelli y su "rebeldía"

El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, pidió hoy al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, que apure el expediente en el que se evalúa la situación del fiscal federal Carlos Stornelli, quien fue declarado "rebelde" al no presentarse a indagatoria en reiteradas ocasiones en la causa de espionaje ilegal.



"Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, además del hecho de que fue rechazado por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal el recurso extraordinario intentado por la defensa de Stornelli contra la resolución dictada por dicha Cámara vinculada con la rebeldía oportunamente decretada en esta instancia líbrese oficio al Procurador General de la Nación Interino a efectos de solicitarle -una vez más- que urja el procedimiento de remoción y/o desafuero del fiscal", reclamó el juez.



La presentación fue "a los efectos de lograr su comparecencia en el proceso de referencia, de conformidad con lo ordenado oportunamente por la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata".



El proceso de remoción fue iniciado por Ramos Padilla ante los reiterados faltazos del fiscal a las citaciones a declaración indagatoria, acusado de formar parte de una asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal junto al falso abogado Marcelo D’Alessio.



A raíz del pedido, el Procurador designó a un instructor para determinar las acciones a llevar contra el fiscal por su situación en rebeldía, y para ello había fijado a fines de mayo un plazo de 60 días.



Por otra parte, el juez fijó la declaración indagatoria para el próximo 11 de septiembre de Dov Kilinsky, un empresario vinculado al Mossad, el servicio de inteligencia de Israel, que habría tenido contacto con D’Alessio.



Es que el falso abogado en reuniones con distintos dirigentes políticos ofrecía equipo tecnológico adecuado para realizar "escuchas", o bien proteger los teléfonos de las mismas.



"Luego llegaron un señor llamado Dov Kilinsky, el cual tiene una empresa de venta de tecnología relacionada a la seguridad y a la inteligencia que se llama Security Team Network, junto a otra persona que no recuerdo el nombre pero el señor Kilinsky lo presentó como una persona que fue Mossad o que era ex militar de Israel, un tipo fornido con rasgos militares, como alguien que participó en el ejército de Israel, como alguien de experiencia y que ahora trabajaba con él", detalló en su declaración Rolando Barreiro, ex agente de inteligencia detenido en Marcos Paz por esta causa.



El Litoral | NA