Irlanda confirmó el plantel para el Mundial de Rugby

El entrenador del Seleccionado de rugby de Irlanda Joe Schmidt, confirmó este lunes el plantel de 31 jugadores para disputar el Mundial de Japón, que dará inicio el próximo 20 de septiembre.



La gran sorpresa fue la no convocatoria del segunda línea Devin Toner, y en su lugar fue citado el nacido en Sudáfrica Jean Kleyn, quien disputó solo dos partidos, ante Inglaterra (derrota por goleada) e Italia disputados recientemente.

