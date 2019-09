El "Peque" Schwartzman bajó al N°6 del mundo y se metió entre los mejores ocho del US Open

No pasó como los partidos anteriores en los que Diego Schwartzman (21°) entró a la cancha como favorito, porque ésta vez, del otro lado estuvo Alexander Zverev (6° del mundo). Sin embargo, y a medida que transcurrió el match, el público de Arthur Ashe fue dándole mayor apoyo al argentino.

El Peque se midió contra el alemán por tercera vez en el circuito, buscando los cuartos de final en Flushing Meadows. En un partido con puntos muy largos, y tras perder el primer set, el único argento en pie consiguió una enorme victoria por 3-6, 6-2, 6-4 y 6-3.



De esta forma, igualó su mejor victoria ante un top ten (en el Masters 1000 de Roma, en mayo de este año, le ganó a Kei Nishikori, también 6° en ese momento), se metió a los cuartos de final en el US Open por segunda vez, como en el 2017, se aseguró un premio de 500 mil dólares, y chocará contra el ganador de Rafael Nadal (2°) y Marin Cilic (23°).

2⃣ for 3⃣



Diego Schwartzman upsets Alexander Zverev to reach his second #USOpen QF in the past three years.



Read more ➡ https://t.co/1xlx6Ej6Bn pic.twitter.com/kQi0fuMFgh