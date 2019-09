https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 02.09.2019

19:03

El secretario de Regiones, Municipios y Comunas afirmó que hay trato igualitario en el uso de los recursos.

Carlos Torres al cruce de denuncias del consejo ejecutivo del PJ "Es falaz que haya deudas por el Fondo de Obras Menores"

El secretario de Regiones, Municipios y Comunas de la provincia, Carlos Torres, salió al cruce del comunicado emitido el pasado viernes por el Partido Justicialista y los intendentes y presidentes comunales de esa fuerza sobre la retención de recursos. “Se dice que el Gobierno de Santa Fe adeuda del Programa de Obras Menores los años 2016 al 2019, lo que es absolutamente falaz. Si hay localidades que aún no percibieron fondos de 2016 o 2017 es por no haber cumplido correctamente con los requisitos de la Ley 12.385 (correcta presentación de los proyectos en tiempo y forma, aprobación por parte de la Comisión de Seguimiento, ejecución de las obras y rendición de cuentas). Esto involucra a localidades gobernadas por todos los partidos políticos en Santa Fe. Para ejemplificar, en la reunión mensual de la Comisión que llevamos a cabo el pasado miércoles, aprobamos proyectos de los años 2017, 2018 y 2019 que no habían ingresado aún a nuestra Secretaría”.



En el comunicado el PJ denuncia que los municipios y comunas de ese sector político sufrieron discriminación y falta de coherencia en la acción del gobierno provincial hacia ellos. “Todos los intendentes saben mejor que nadie, ya que son ellos los que están permanentemente al frente de la realidad en sus ciudades, que la difícil situación por la que atraviesan, se debe a las consecuencias de la política económica nacional que combina una inflación sin control y una recesión en la actividad económico-productiva que produce descensos de los tributos coparticipables desde Nación y también de los ingresos propios. Esto, sumado al aumento en los costos de la política salarial y de la prestación de los servicios públicos, produce un desfasaje que complica el equilibrio financiero-presupuestario de todos los municipios y comunas del país” señala Torres para afirmar luego que “si hay un Gobierno que trató por igual a los gobiernos locales , fue el del Frente Progresista en Santa Fe”.



Según Torres “nunca antes se llevó adelante una inversión tan importante en obras públicas e infraestructura en ciudades y pueblos como en éstos últimos cuatro años, sin distinciones geográficas, de población o de color político” y lo enmarca en “nuestra convicción de que cada santafesino tiene derechos independientemente del lugar en donde viva”.



Otros programas



Torres mencionó el Programa Equipar que permitió incorporar equipos nuevos por más de 1000 millones de pesos, a elección de los gobiernos locales, financiados a 2, 3 o 5 años y a precios favorables al comprar a gran escala. En cuanto a la Ley 13751 para pavimentos urbanos, recordó que “fue el gobierno nacional del Partido Justicialista quién originó la enorme deuda con la Provincia de Santa Fe al retener indebidamente los fondos que le pertenecían a la provincia y que merecieron un fallo adverso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2015, obligando al Gobierno Nacional a restituirlo”. Señaló el funcionario a través de Ley 13751, la provincia anticipa a los gobiernos locales los fondos que les corresponderían si el gobierno nacional pagara la deuda para que ejecuten obras de pavimento. Explica luego que en el departamento General López son tres localidades las que están ejecutando obras: Murphy (administración del PJ), Chapuy (PDP) y Firmat (UCR) “ya que cumplieron con todos los requisitos exigidos por el PROMUDI para llevar adelante éste programa. La misma situación se reitera en la mayoría de los departamentos de la Provincia”.



Torres resaltó que la secretaría a su cargo “estuvo abierta a todos, para atenderlos y ayudarlos, independientemente del sector político al que pertenezcan sus autoridades circunstanciales. Los intendentes del Partido Justicialista saben que siempre los hemos recibido con respeto, como merecen aquellos que han sido elegidos por la gente en sus localidades y que les hemos brindado toda la información de la que disponíamos para acelerar sus gestiones”.

