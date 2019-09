https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 03.09.2019 - Última actualización - 15:50

15:48

Luis Zerda, conocido popularmente como Luisito, es uno de los personajes más recordados de Cuestión de peso. Siempre sobresalió por su rebeldía y los televidentes le tomaron mucho cariño. Ahora está en un estado crítico. Pesa 250 kilos y sueña con un tratamiento que le ayude a mejorar su calidad de vida.

Teme fallecer como Maxi Oliva Luisito, de "Cuestión de peso", necesita ayuda inmediada: "Me estoy muriendo" Luis Zerda, conocido popularmente como Luisito, es uno de los personajes más recordados de Cuestión de peso. Siempre sobresalió por su rebeldía y los televidentes le tomaron mucho cariño. Ahora está en un estado crítico. Pesa 250 kilos y sueña con un tratamiento que le ayude a mejorar su calidad de vida. Luis Zerda, conocido popularmente como Luisito, es uno de los personajes más recordados de Cuestión de peso. Siempre sobresalió por su rebeldía y los televidentes le tomaron mucho cariño. Ahora está en un estado crítico. Pesa 250 kilos y sueña con un tratamiento que le ayude a mejorar su calidad de vida.

A través de un video que le hizo llegar a Gastón Villegas, "El Retutu", el exparticipante del reality exclamó que "se está muriendo en vida"."Quiero una posible operación, que me vea algún médico. Me quiero pesar en una balanza, pero no tengo los recursos. Al ritmo que voy, en dos meses o tres termino siendo Maxi (Oliva)", dijo conmovido.

En abril, Luisito reapareció en la TV para dar más detalles de su calvario. Contó que se fue de su casa, que vivió en la calle, y que su máximo anhelo es que su papá lo vea flaco. "Decidí esconderme, resguardarme, no quise pedir ayuda y me aislé del mundo. Hasta de mi propia familia. Ellos no sabían donde estaba, creyeron que estaba muerto. No soportaba las críticas. En un momento decidí colgar los guantes. Que sea lo que Dios quiera. Si me tengo que morir, así será", precisó en el ciclo Confrontados.

Villegas, que brilla como artista tropical, se ofreció a cantar gratis, limpiar, o pagar en cuotas la cirugía bariátrica que necesita su gran amigo: "Pido solidaridad para una persona que sufre una enfermedad, al igual que yo. Sé que tuvo miles de oportunidades, pero esto es así. No hagamos oídos sordos. En provincia necesitamos un hospital obesológico, ya que solo hay uno en Malvinas Argentinas pero atiende a gente de la zona. Piensen un poco en las personas con sobrepeso".

En su paso por Cuestión de peso, Luisito bajó 90 kilos. Sin embargo, hizo un efecto rebote al poco tiempo. "Fui una máquina de adelgazar, pero no tuve ayuda psicológica", reconoció sobre su participación en el ciclo hace nueve años.

Todos los seguidores del programa quedaron en shock tras la muerte de Maxi Oliva, el primer campeón."Necesito un tubo de oxígeno. (Estoy) esperando para que me internen, pero no se consigue lugar. Es urgente. Si alguien tiene para hoy mismo, se va a buscar. Gracias", escribió un día antes de su deceso. El joven pesaba 400 kilos y casi no tenía movilidad.

Con información de TN