Cinco muertos y un centenar de detenidos por disturbios y saqueos en Sudáfrica

Al menos cinco personas murieron y alrededor de 100 fueron detenidas en los últimos tres días en el área metropolitana de Johannesburgo, Sudáfrica, que sufre una ola de disturbios y saqueos a comercios con motivos xenófobos, informaron hoy fuentes oficiales.



Los incidentes, que se registran desde el domingo, ocuparon zonas de Johannesburgo y de al menos cinco ciudades suburbanas (Jeppestown, Malvern, Hillbrow, Alexandra y Tembisa), según fuentes policiales citadas por la agencia de noticias EFE.

*Nigerians equiping themselves to fight back in JeppesTown #Xenophobia #SAShutdown * pic.twitter.com/sAfD8okSuM https://t.co/XiJtvlbkg6 https://t.co/sAfD8okSuM



Las cinco víctimas mortales fueron confirmadas por el ministro de Seguridad, Bheki Cele, tras visitar parte de las áreas afectadas y reunirse con vecinos.



En tanto, la mayoría del centenar de arrestos se registró en Jeppestown y Malvern, donde se produjeron los primeros incidentes el domingo, después de que tres personas murieran en el incendio de un edificio ocupado, informó la Policía en un comunicado.



La Policía reforzó su presencia en las áreas afectadas y la situación parecía haber mejorado hoy, pero el jefe de Gobierno de la provincia de Gauteng, David Makhura, dijo que no descartaba pedir refuerzos militares si el panorama volvía a empeorar.

#JohannesburgCBD #jhbcbd #jeppe this was 2hrs ago at jeppestown. I forsee war coming in Gauteng pic.twitter.com/H04BvFEhG3