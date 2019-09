https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Informe de la UNDAV

Ocho de cada 10 dólares de los que mandó el FMI ya salieron de la economía argentina

El desembolso fue de u$s 44.867 millones, de los cuales u$s 27.460 millones salió del sistema formal y u$s 9.180 millones, por capitales especulativos.

Ocho de cada 10 dólares que ingresaron al país en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), ya salieron de la economía argentina, de acuerdo a un informe de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV)

De acuerdo a este análisis, de los u$s 44.867 millones desembolsados por el organismo multilateral de crédito, unos u$s 27.460 millones salió del sistema formal y u$s 9.180 millones, por capitales especulativos.

‘Estos sucesos marcan, al menos, la impericia y los errores del FMI al desembolsar una suma de dinero que a priori se preveía impagable. Incluso antes de terminar de recibir los últimos tramos del préstamo comprometido, los funcionarios argentinos ya debieron reconocer la necesidad de “reperfilar” los pagos de los próximos vencimientos de la deuda contraída‘, resaltaron desde la UNDAV.

En el informe, se indaga sobre la separación entre las proyecciones originales del FMI plasmadas en el acuerdo, y los números que se materializaron en los dos últimos años, en materia de inflación, tasa de interés, tipo de cambio, reservas, y demás variables socioeconómicas.

El pronóstico del Fondo era que la economía argentina crecería un 4% en 2018 y un 1,5% este año; sin embargo, estos dos últimos, fueron años recesivos, se cayó un 2,5% y un 1,3% (estimado), respectivamente.

Por otra parte, la brecha entre inflación que se proyectaba en el acuerdo inicial del FMI y la actual ya supera los 37 puntos: preveían un 27% en 2018 y un 17% para 2019, pero la evolución fue del 47,6% y 54,4%, respectivamente.

‘Las proyecciones que se realizaron por el FMI al firmar el acuerdo distan radicalmente de lo manifestado en la realidad actualmente. En este aspecto, el Fondo equivocó desde un comienzo el foco verdadero de los principales problemas que aquejan a la Argentina‘, destacaron en el informe.

Agregaron que ‘el FMI hizo hincapié primordialmente en la necesidad de achicar los gastos públicos, cuando en realidad la causa de los principales problemas económicos que afectaban al país radicaban primordialmente (y radican) en los desbalances externos‘.

