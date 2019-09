https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

ShowMatch Noche de despedidas en el Súper Bailando

Se despidió a lo grande



Hernán Piquín y Macarena Rinaldi salieron a la pista para hacer su videoclip de “Friend like me”, tema de la película Aladdín, junto a su coach, La Cata, tres bailarinas invitadas y la participación del mago Carlos Barragán. Ángel De Brito (10) inició la tanda de devoluciones con elogios: “Me gusta que hayan elegido algo distinto. Fueron el primer equipo que trajo magia. Me gustó”. A Carolina “Pampita” Ardohain (10) también le encantó: “Fue un infantil sin fisuras. Me da pena que Hernán se vaya porque es un placer verlo en la pista”. Florencia Peña (voto secreto) le dedicó su devolución a Piquín: “Hoy mi mirada estuvo con vos, Hernán. Ojalá vuelvas pronto porque sos muy talentoso y sos nuestro. Hicieron un gran trabajo”. Y Marcelo Polino (10) se sacó el sombrero: “Es una noche de mucha emoción por la despedida de Piquín. Por primera vez en este año me voy a poner de pie para poner mi primer diez”. El BAR también dio su punto de vista, primero mediante Carmen Barbieri, que volvió a reemplazar a Flavio Mendoza: “Te admiro y siento orgullo de que seas argentino, Hernán. Para mí es un punto más, pero te daría veinte”. Laura Fidalgo también le expresó su admiración a Piquín y subió la nota, al igual que Aníbal Pachano, quien concluyó: “Yo también estoy orgulloso de que seas argentino, Hernán. Te vamos a extrañar”. Total: 33 puntos.

Se lucieron



En segundo turno, Mariela Anchipi y Jorge Moliniers recrearon el clip de “Believer”, de Imagine Dragons, acompañados de su coach, María Valencia, y otros cinco bailarines. “Me gustó hasta ahí. Yo hubiera aprovechado más la pantalla”, consideró De Brito (7) a la hora de los puntajes. “La coreo me gustó. Vi a la Chipi sexy y guerrera, aunque me faltó un poco de baile al final. Dentro de todo estuvieron muy bien”, valoró Pampita (9). “Fue un gran trabajo. Se notó el ensayo y que estaban contentos con lo que hacían. Lo disfruté mucho”, destacó Flor (voto secreto). “Estuvo muy bueno, me encantó”, completó Polino (6). Total: 22 puntos. Antes de retirarse del estudio, Jorgito hizo una catarsis terapéutica con Marcelo.

También dijo adiós



Vanina Escudero reemplazó por última vez a su hermana Silvina –presente en el estudio– para bailar junto a Jonathan Lazarte al ritmo de “La Cobra”, de Jimena Barón, junto a su coach, Rodrigo Vallejo, y tres bailarines invitados. En la ronda de devoluciones, De Brito (4) analizó: “Me desconcertó la coreo, esperaba algo más bailado. Hubo momentos muy buenos y otros no tanto. No me convenció”. Pampita (7) apuntó: “Me faltó conexión entre las distintas partes. La idea estuvo buena, pero hubo altibajos”. Flor (voto secreto) rescató: “Vi a Vanina muy sensual, con una energía que en general no trae. Coincido con Pampita en que hubo una desconexión, pero estuvo bien”. Polino (5) solicitó la opinión del BAR y comentó: “Me molestó un poco el zapato que usó Vanina, pero estuvo bueno”. Para Carmen “estuvieron geniales”, por lo que subió la nota. En cambio, Laura vio a Vanina “inestable” y mantuvo el puntaje. Por último, Pachano afirmó: “Hubo momentos bárbaros y otros no tanto. Pero punto para arriba igual”. Total: 18 puntos.

