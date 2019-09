https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 04.09.2019 - Última actualización - 8:58

8:13

Trabajadores hicieron asamblea

No hubo recolección de residuos en algunos barrios de Santa Fe

Se trata del turno noche que no levantó las bolsas. Por la mañana se normalizaba el servicio.

Foto: Flavio Raina



Foto: Flavio Raina

Trabajadores hicieron asamblea No hubo recolección de residuos en algunos barrios de Santa Fe Se trata del turno noche que no levantó las bolsas. Por la mañana se normalizaba el servicio. Se trata del turno noche que no levantó las bolsas. Por la mañana se normalizaba el servicio.