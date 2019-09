https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 04.09.2019 - Última actualización - 11:01

10:58

El zaguero usó la chance de ir personalmente al Tribunal de Penas de la AFA. Lo acompañó el dirigente Sergio Romero y la Dra. Mónica Reina, especialista en este tipo de cuestiones.

Fue asesorado a la AFA el propio jugador Unión: excelente la defensa de Bottinelli El zaguero usó la chance de ir personalmente al Tribunal de Penas de la AFA. Lo acompañó el dirigente Sergio Romero y la Dra. Mónica Reina, especialista en este tipo de cuestiones. El zaguero usó la chance de ir personalmente al Tribunal de Penas de la AFA. Lo acompañó el dirigente Sergio Romero y la Dra. Mónica Reina, especialista en este tipo de cuestiones.

Sin dejar nada librado al azar, el Club Atlético Unión diagramó una importante logística para defender en la AFA al jugador Jonathan Bottinelli, expulsado el sábado pasado con roja directa —primero lo había amonestado— por el juez Nicolás Lamolina en el Nuevo Gasómetro. En el caso de Damián Martínez, será una fecha automática, pero los esfuerzos se centraron en el tema del zaguero. Por lo que pudo averiguar El Litoral, Sergio Romero acompañó como dirigente tatengue al propio futbolista, pero además lo hizo acompañado por la Dra. Mónica Reina, alguien muy conocida en el ambiente del fútbol en este tipo de cuesitones. “La defensa fue excelente y lo que dijo Bottinelli a los miembros del Tribunal, también”, aseguraron desde Unión a este diario.



El objetivo, claro está, es que a Bottinelli lo sancionen igual que a Damián Martínez; es decir con una sola fecha. Como se recordará, el futbolista de San Lorenzo (Poblete) simuló una infracción y a partir de algo que no existió llegó la expulsión de Damián Martínez y la reacción de Bottinelli que derivó también en una tarjeta roja.



Muchos pensaron que, como se dice habitualmente, “se había ido de Boca” el ex San Lorenzo y River cuando Lamolina muestra la tarjeta roja de manera contundente, después de amonestarlo por el pelotazo a Poblete estando en el piso. “Quizás una protesta desmedida o algún insulto”, era lo que muchos suponían.



Con el correr de los horas trascendieron los detalles finos del informe de Nicolás Lamolina. El juez dejó por escrito que “el jugador Jonathan Botinelli me empujó dos veces y me dijo payaso”. Así, llegó el primer alivio: al no estar la figura del insulto, se gambetea desde el vamos una sanción dura (Ejemplo: si le daban cuatro fechas, se perdía el clásico).



“Nunca en mi vida insulté con agravios a un juez”, le había dicho el mismo jugador a sus compañeros, al cuerpo técnico y a los dirigentes. Es por eso que, entre otros motivos, le pidió un permiso especial a Leonardo Carol Madelón para quedarse en Buenos Aires y usar el legítimo derecho de ir personalmente al Tribunal de Penas.



¿Qué hizo Unión?: lo acompañó al jugador con la figura del conocido dirigente Sergio Romero (es fanático de Unión, pasa mucho tiempo en Buenos Aires por cuestiones laborales y es referente nacional del gremio de los docentes). El propio Romero se hizo asesorar con la Dra. Mónica Reina, especialista en este tipo de cuestiones.



De esa manera, el cuevero se hizo presente delante de los integrantes del Tribunal de Penas de AFA para montar su relato. Además, se adjuntaron distintos videos de la jugada. Y también los antecedentes de la trayectoria de Bottinelli.



“La defensa de Unión fue excelente. Hicieron todo lo que se puede hacer en este tipo de circunstancias”, confiaron hoy a El Litoral desde calle Viamonte: el fallo saldrá el jueves. En el Tate son optimistas que Bottinelli reciba “una o dos fechas como máximo”.



¿Y lo del “4”?



En el caso de Damián Martínez, se sabe, la sanción será automáticamente una sola fecha de suspensión porque es por “doble amarilla”. Igualmente, en Unión se pensó presentar un recurso de defensa específico “debido a la injusticia de un fallo que nace por una infracción que no existió”.



Hay jurisprudencia de tres casos cuyos fallos fueron modificados por el Tribunal de Penas de la AFA mediante el tape. El más resonante fue el del “Patito” Galmarini, en el año 2011.



La crónica afirmaba: “Habrá un antes y un después del 22 de marzo de 2011. El Tribunal de Disciplina tomó una decisión histórica: revocó el fallo de un árbitro. El organismo encargado de impartir justicia dentro de la AFA, anuló la segunda tarjeta amarilla que recibió Martín Galmarini en el partido jugado anteanoche entre Gimnasia y Tigre. A partir de un video aportado por el club de Victoria y una nota de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), el Tribunal corrigió la sanción decidida en la cancha por el referí Germán Delfino, que entendió que el jugador de Tigre cometió una mano en una acción que terminó en gol de su equipo, cuando el partido estaba 1-1. Galmarini fue expulsado y su equipo, finalmente, perdió 2-1. Igualmente, Galmarini no jugará la próxima fecha porque la primera amonestación que recibió significó su quinta amarilla”.

Luego, el mismo informe decía que “aunque el Tribunal no suele tomar estas decisiones, nunca es malo para arrancar. Tenemos tranquilidad de conciencia. Nos basamos en un principio básico de equidad deportiva. Fue totalmente evidente: no cometió la mano, le anularon el gol y fue expulsado‘, le explicó a La Nacion Eduardo Bozzi, miembro del Tribunal, que aprovechó para recordar que hay un antecedente similar. “En 1994, en un partido entre Talleres de Remedios de Escalada y Quilmes, el árbitro Gallina cobró un penal de Larramendi por entender que hubo una mano en una jugada en la que tocó la pelota con el pecho. Revocamos la expulsión, pero no el gol”, comentó Bozzi, que comentó que la decisión fue tomado por unanimidad.



Finalmente, luego de algunos llamados, Unión se convenció que la idea no podía avanzar. “Luego de ese caso, el Tribunal no modificó más nada de oficio”, informaron desde AFA.

Finalmente, sin amistoso



Como se sabe, este fin de semana habrá fecha FIFA, por lo que no se disputarán partidos en el marco de la Superliga: Unión volverá a jugar dentro de varios días en el Viaducto de Sarandí visitando al Arsenal del “Huevo” Rondina.



Si bien en un primer momento se pensó en armar algún tipo de amistoso para “mover” a los jugadores tatengues, finalmente Madelón se enfocará en recuperar a Carabajal, Cavallaro y el uruguayo Méndez, los tres todocampistas que están lesionados. Hay que recordar que Martínez y Bottinelli se quedarán afuera del próximo partido en el Julio Humberto Grondona.