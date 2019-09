https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 04.09.2019 - Última actualización - 16:20

16:18

¿Sí o no?

Maradona envió un mensaje a los hinchas del Lobo

Matías Morla, abogado de Diego Maradona, mostró un video en el que el 10 le envía un mensaje especial a los hinchas de Gimnasia y Esgrima La Plata, quien lo pretende como DT. Aunque aseguró que todavía no lo llamaron, dijo que está listo para dirigir.

Foto: FIFA



Foto: FIFA

¿Sí o no? Maradona envió un mensaje a los hinchas del Lobo Matías Morla, abogado de Diego Maradona, mostró un video en el que el 10 le envía un mensaje especial a los hinchas de Gimnasia y Esgrima La Plata, quien lo pretende como DT. Aunque aseguró que todavía no lo llamaron, dijo que está listo para dirigir. Matías Morla, abogado de Diego Maradona, mostró un video en el que el 10 le envía un mensaje especial a los hinchas de Gimnasia y Esgrima La Plata, quien lo pretende como DT. Aunque aseguró que todavía no lo llamaron, dijo que está listo para dirigir.

Acompañado por uno de sus médicos, Diego Armando Maradona hizo público a través de las redes sociales de su abogado Matías Morla un testimonio donde aseguró que está feliz de ser tenido en cuenta como posible técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata y que se siente en condiciones de dirigir. Tenés que leer Maradona negó haber rechazado una oferta de Gimnasia y dijo que "sería un honor dirigir en mi país" "Estoy operado hace muy poco y ya tuve contactos antes con la gente de Gimnasia, pero ahora no hablé con nadie. Que se me haya puesto otra vez, por mis logros lejanos o porque son maradonianos, es una cosa muy linda y muy tierna que me llega al corazón", expresó. pic.twitter.com/qNEIEuAZuU — MATIAS MORLA (@MatiasMorlaAb) September 4, 2019 "A toda la gente del Lobo, acá (se golpea el pecho). Ustedes saben que hay una yunta enfrente que me tiró de los huevos para abajo y esa no se la perdono a nadie", cerró el Diez, ¿con un palo para Estudiantes? Con información de TyC Sports