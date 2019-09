"Si gana Macri no habrá aumento de retenciones, ni Junta Nacional de Granos, ni reforma agraria"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En el marco de Mercosoja 2019, Miguel Ángel Pichetto reafirmó el apoyo del Gobierno al sector y criticó las ideas de la oposición. Los analistas compartieron información útil para manejarse en este contexto donde la soja vuelve a ganar protagonismo.

La apertura del panel fue protagonizada por el senador nacional y candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, que no dudó en prometer que “en caso de ser reelecto Mauricio Macri, no habrá aumento de retenciones, tampoco Junta Nacional de Granos ni reforma agraria, como propone la oposición”.



Tras remarcar que la oposición tiene “ideas viejas” que le hacen mucho daño al sector, Pichetto insistió en la continuidad de las políticas para la actividad agroindustrial y anunció que están trabajando junto a los productores de biodiésel para mejorar sus precios. También consideró que una nueva Ley de Semillas es una “deuda pendiente” y remarcó la importancia de que el Congreso pueda acelerar su tratamiento. “También necesitamos seguir fortaleciendo el desarrollo ferroviario, como ya se hizo con el Belgrano Cargas”, agregó entre los desafíos a futuro.

El candidato a vicepresidente aseveró que debe achicarse el gasto público para darle un mayor incentivo al sector privado. “En Argentina, el 65% de los recursos se destinan a la seguridad social, cuando en países normales es del 30 o 35%. Un plan trabajar no puede ser para siempre. Hay que recuperar la cultura del trabajo”, dijo.



Ejes



Por otro lado, tres ideas rigieron el panel sobre mercados en el marco de A Todo Soja, el Congreso que la Federación de Acopiadores lleva a cabo dentro de Mercosoja 2019. La primera: se esperan subas de precios internacionales a partir de marzo. La segunda, ante la incertidumbre que genera el régimen cambiario y los derechos de exportación que puedan comenzar a regir no se sabe si estos precios se reflejarán en el mercado interno. Por último, para resguardarse, la recomendación de seguir los tiempos del mercado tomando posiciones en los mercados de futuro.

Mercados y perspectivas



Moderado por Raúl Dente, Director Ejecutivo de la Federación de Acopiadores, el panel contó con la participación de Enrique Erize, de Nóvitas, Gustavo López, de Agritrend, Jesús María Silveyra, secretario de Mercados Agropecuarios de la Nación, y Francisco Fernández Candia, de MATBA-ROFEX.



Erize desmenuzó la actualidad del mercado sojero. “En noviembre del año pasado veía un escenario negro para la soja, porque veníamos de 6 cosechas record en EEUU sumado a la guerra comercial que afecta a la cotización en Chicago. En el maíz tenía dudas, mientras que el trigo y la cebada iban a zafar. Ese pronóstico se cumplió”, indicó.



Según el analista, a nivel internacional influye la disputa comercial entre China y EEUU: “Los motivos de esa guerra son las patentes industriales y la propiedad intelectual reclamadas por Estados Unidos. La soja es solo una víctima”. También impacta la fiebre africana que afecta a la producción porcina en China, ya que podría forzar el sacrificio de unas 200 millones de cabezas.



No obstante, el especialista evaluó que la demanda de proteínas animales por parte de la población seguiría siendo la misma, por lo que el precio de la oleaginosa no se vería tan afectado por ese motivo. “No va caer la demanda de carne, que necesita de soja y maíz para ser producida. Están matando cerdos, pero no chinos. Ahí sí me preocuparía”, ironizó y recordó que en China hay unos 300 millones de habitantes de alto poder adquisitivo, que ya se acostumbraron al hábito del consumo de carnes y no volverán atrás en sus gustos.



Por último, Erize mencionó el controvertido informe del Departamento de Agricultura Estadounidense (USDA), que dio una estimación mayor a la esperada para la producción maicera, elevando su proyección de cosecha en 700 mil toneladas con respecto a la de julio. En cambio, según esa estimación, la soja americana tendría su cosecha más baja de las últimas 6 campañas.



A su turno, Gustavo López, de Agritrend, aseguró que hasta el momento se vendió un 60% de la producción sojera y hay unas 30 millones de toneladas que no tienen precio. “El agricultor sigue con el concepto de la soja como resguardo de valor y eso se ve reflejado en el escaso nivel de ventas. Además, hay un 35% de ociosidad en la capacidad de molienda, que es un nivel alto. Hoy existe angustia por parte de los productores respecto a cuál será el nivel de las retenciones y el tipo de cambio durante 2020”, dijo.



Pero para protegerse de la incertidumbre, se deben tener en cuenta las herramientas que brinda Matba-Rofex, el mercado de derivados financieros más importante del país luego de que el 1 de agosto se concretara la fusión de ambas instituciones centenarias. “Ofrecemos instrumentos como opciones y futuros que permiten cubrirse de riesgos climáticos, políticos-económicos, y de baja de precios. Luego de un estancamiento entre 2013 y 2017, el volumen aumentó en las operaciones de soja a partir de 2018 y se sostuvo durante este año”, detalló el secretario de Matba-Rofex, Francisco Fernández Candia.



Al cierre, el subsecretario de Mercados Agropecuarios, Jesús Silveyra, aseveró que en caso de resultar electos quitarán el “cepo light” al dólar, cumplirán con la promesa de sacar las retenciones y se estudiará la posibilidad de darle un reintegro a las industrias que generan valor agregado. Para eso, dijo, pondrán “sangre, fatiga, sudor y fatiga” para revertir el resultado de las PASO.



“Queremos continuar con la transformación de granos en carnes y así aumentar cada vez más la producción, ya que venimos de dos records en 4 años. En la misma línea, se necesitan abrir nuevos mercados. Hace poco los chinos inspeccionaron nuestra industria aceitera y de harina de soja. Firmamos un convenio para la compra de aceite que comenzó a regir en 2018. También concretamos el acuerdo con la Unión Europea”, agregó el funcionario para concluir diciendo que, ante todo, nos comprometemos a sostener la República y las instituciones.