https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 04.09.2019 - Última actualización - 21:07

21:05

El ex delantero Gabriel Batistuta descartó esta noche el ofrecimiento que le realizó Diego Maradona para incorporarse al cuerpo técnico que podría comandar en Gimnasia y Esgrima La Plata, debido a que debe someterse a una operación en el tobillo.

Tiene una cirugía programada Batistuta descartó acompañar a Maradona a Gimnasia El ex delantero Gabriel Batistuta descartó esta noche el ofrecimiento que le realizó Diego Maradona para incorporarse al cuerpo técnico que podría comandar en Gimnasia y Esgrima La Plata, debido a que debe someterse a una operación en el tobillo. El ex delantero Gabriel Batistuta descartó esta noche el ofrecimiento que le realizó Diego Maradona para incorporarse al cuerpo técnico que podría comandar en Gimnasia y Esgrima La Plata, debido a que debe someterse a una operación en el tobillo.

"Quiero agradecerle a Diego Maradona el ofrecimiento que hace mucho estaba esperando", expresó el "Bati" en un tuit en su cuenta oficial.

En ese sentido, el ex delantero de la Selección argentina, y compañero de Maradona en el Mundial de Estados Unidos 1994, aclaró: "Lamentablemente el 17/9 en Basilea Suiza tengo la cirugía programada para la colocación de la prótesis de mi tobillo que prácticamente no me permite caminar. Le deseo fervientemente lo mejor !!!".

Quiero agradecerle a Diego Maradona el ofrecimiento que hace mucho estaba esperando. Lamentablemente el 17/9 en Basilea Suiza tengo la cirugía programada para la colocación de la prótesis de mi tobillo que prácticamente no me permite caminar. Le deseo fervientemente lo mejor !!! — Gabriel Batistuta (@GBatistutaOK) September 4, 2019

Con información de NA