Conflicto

Trabajadores de Cliba no realizan la recolección diurna de basura

Aducen que la empresa todavía no depósito los haberes del mes.

Como vinieron anticipando hace unos días, trabajadores de Cliba no están saliendo a realizar la recolección diurna porque, según señalaron a El Litoral, no tienen depositados sus haberes del mes. En diálogo con este medio, Gustavo Almada (delegado gremial de la empresa) explicó: “Ya habíamos dado aviso. Si hoy (este jueves) no estaba depositada la plata no salíamos a trabajar”. Tenés que leer Recolección de residuos: piden al municipio que deje las cuentas claras “Nosotros siempre cobramos el cuarto día hábil. Cuando la empresa notificó que había problemas con el municipio, ya anticipabamos que si no cumplían con los empleados, no salíamos a trabajar. Y eso es lo que estamos haciendo”, agregó. “Hasta que no tengamos depositado el sueldo no salimos”, cerró.