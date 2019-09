https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 05.09.2019

Desde el Concejo Recolección de residuos: piden al municipio que deje las cuentas claras

El concejal Leandro González presentó un pedido de informes, acompañado por sus pares del Frente Progresista, para conocer el estado actual del contrato del Municipio con las empresas que prestan el servicio de recolección de residuos ante “reiteradas irregularidades denunciadas por usuarios y trabajadores”.

“La situación de transición por la que atraviesa el Municipio pone en agenda y de manera urgente temas que venimos trabajando y alrededor de los cuales pedimos información hace tiempo desde el Concejo, como el contrato con las empresas CLIBA y URBAFE. Queremos conocer si existen deudas y cuáles son los motivos por los que se contrajeron” señalo González, quien presentó el proyecto acompañado por la firma de Emilio Jatón, Marcelo Ponce, Sergio Basile, Laura Mondino y Franco Ponce de León.

Específicamente, se pide información sobre el vínculo contractual con estas empresas, haciendo hincapié en el aspecto económico financiero para poder conocer detalladamente si existen deudas y el estado de las mismas. En suma y a la par del trabajo que se impulsa desde el bloque de concejales frentistas, se dieron acontecimientos en las últimas horas que dan un carácter de urgencia a las respuestas que deben llegar desde el Ejecutivo Municipal para que el servicio no se vea interrumpido en la ciudad.

“Tomamos conocimiento en los últimos días, a través de los medios de comunicación, de una deuda que existiría desde la municipalidad con las empresas que prestan el servicio. Esta versión se reafirma, de alguna manera, con la suspensión del servicio el martes por la noche y al anuncio por parte de los trabajadores de CLIBA de una potencial medida de fuerza para los próximos días por falta de pago de salarios, que según representantes de la empresa sería un atraso de entre entre cinco o seis meses por parte del municipio” informó el concejal.

“Nuestra principal preocupación es asegurar que el servicio no deje de brindarse y que se pueda echar luz sobre la situación de una prestación que es vital para los vecinos y que tiene numerosas e históricas deficiencias”.

Entre ellas, el concejal del Frente Progresista enumeró “la insuficiente y poco eficaz prestación del mismo por parte de las empresas concesionarias, que no cumplen con las frecuencias de días y horarios en los que deben realizar la recolección en toda la ciudad, que no recolectan de forma eficiente los residuos dejando muchas veces incompleta la recolección y que no controlan la generación de microbasurales, entre muchas otras situaciones que los vecinos de la ciudad están acostumbrados a vivir. Según el último presupuesto, el servicio de recolección de residuos nos cuesta a todos los santafesinos $ 981.453.278. Por todo esto, esperamos que las respuestas lleguen rápido para poder trabajar en soluciones en cojunto” finalizó.