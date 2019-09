https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La voz de Queen Freddie Mercury cumpliría 73 años: una playlist para recordarlo

El cantante oriundo de Zanzíbar nació el 5 de septiembre de 1946 y falleció el 24 de noviembre de 1991. Su vida recobró estado público con la reciente película.

Farrokh Bulsara nació en Stone Town, Zanzíbar, 5 de septiembre de 1946. Años más tarde, ese chico se transformó en Freddie Mercury, el líder de Queen, una de las bandas de rock más importante del siglo XX.

De voz inigualable, Mercury también fue compositor de muchos de los éxitos de Queen, tales como Killer Queen, Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, We Are the Champions, Don't Stop Me Now, Crazy Little Thing Called Love, It's a Hard Life o Innuendo.

Freddie murió de una bronconeumonía complicada por el sida el 24 de noviembre de 1991, solo un día después de comunicar oficialmente que padecía esta última enfermedad.

La vida de Mercury volvió a la opinión pública a partir del éxito de la película “Bohemian Rhapsody: la historia de Freddie Mercury” protagonizada por Rami Malek. El film, estrenado en octubre de 2018, cuenta los inicios del cantante, el estrellato con Queen, su etapa solista y finaliza con el histórico recital Live Aid de 1985.