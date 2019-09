https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 05.09.2019 - Última actualización - 12:03

12:00

El defensor ya palpita el derby de Rosario Brítez: "El clásico rosarino es mucho más pasional que los del resto de Argentina"

El ex Unión Emanuel Brítez dialogó en conferencia y habló sobre el clásico rosarino, que se jugará la próxima fecha de la Superliga en el Gigante de Arroyito.

Hablando del partido, expresó: "Sé la pasión con la que se vive un Clásico rosarino. Seguramente va a ser una fiesta, pero también tiene ese condimento que los dos estamos ahí abajo. Creo que el Clásico rosarino es mucho más pasional que los del resto de Argentina. Este es distinto, por la gente".

"Siempre deja secuelas un Clásico, pero no pienso en eso, pienso en trabajar en la semana y la idea nuestra es ganar y más de local" Emanuel Brítez

Continuando, dijo: "Todos sabemos la fiesta que es el Clásico rosarino, no podes ocultar eso. Estando afuera, si prendés la tele y ves un Clásico rosarino, te lo pones a mirar". Y agregó: "No podemos jugar con la ansiedad de la gente, sabemos que el partido va a durar 90 minutos y todo hincha quiere a los 20' vayas ganando, pero hay veces que no se puede".