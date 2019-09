Farías: "La deuda y la imposibilidad financiera las está causando Nación"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Esta mañana José Corral insistió -ante un grupo de periodistas- que “la provincia retiene los fondos” del municipio capitalino. El ministro de Gobierno, Pablo Farías, salió a responder y señaló que “es la Nación la que incumple con el pago de las deudas” pero que “el intendente justifica todo lo que hace el presidente Macri”.

El intendente Corral se refirió esta mañana a las deudas que el municipio tiene con sus proveedores, entre ellos las empresas que prestan el servicio de recolección de residuos, y responsabilizó al gobierno provincial porque “retiene la plata” que le corresponde a la ciudad de Santa Fe. Además expresó que hay otra deuda de la EPE y del Fondo de Financiamiento Educativo.



Debido a estas expresiones, el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, se comunicó con El Litoral para responder las apreciaciones y señalar que “Corral sabe que la deuda por unos 10.000 millones de pesos es de la Nación”, que esas deuda provoca problemas “en varias ciudades y comunas de la provincia” pero que el referente de Cambiemos “justifica todo lo que hace y deja de hacer el presidente (Mauricio) Macri”.



—El intendente Corral habla de que le están reteniendo fondos, ¿cuáles son?



— Lo único que nosotros podríamos estar reteniendo, pero que lo estamos haciendo con un argumento más que sólido, es el tema de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Estas son partidas que Nación tiene atribuciones para mandar pero lo hace sobre fondos coparticipables. Lo que no podemos admitir es que Nación no nos mande los fondos que nos tiene que mandar y que de las partidas de coparticipación nos detraiga fondos y los utilice discrecionalmente para que los envíe a las localidades “amigas”. No lo podemos admitir. Tenemos una facultad. De hecho, el ATN entra a la provincia y sale por decreto, porque el gobernador tiene facultad para disponer sobre esos fondos. No es cierto que no tenemos facultad.



Corral sabe perfectamente esto, pero no hace absolutamente nada. Una opción sería reclamar ante Nación para que nos pague los fondos que nos adeuda. Al contrario, eso no forma parte ni de su discurso ni de su preocupación, en la lógica que tiene de justificar todo lo que el presidente Macri hace o no hace. Y, por el contrario, carga las tintas sobre la provincia que es víctima perjudicada con un faltante de dinero muy importante como lo son los 5.800.000.000 de pesos que le adeuda Nación a Santa Fe y que en caso de provincias similares -como Córdoba- estos fondos ya los pagó hace un año.



Por eso, resulta inexplicable que Corral cargue las tintas contra la Provincia cuando en realidad el gran responsable de las dificultades financieras que hoy tienen municipios como Santa Fe y la Provincia, es responsabilidad directa del gobierno nacional. Objetivamente hablando. Tanto por los 5.800 millones de pesos como por las decisiones tributarias que puedan resultar simpáticas o no, como lo son la modificación en el pago del IVA en algunos productos de la canasta básica y en el cálculo de Ganancias, lo cierto es que nos ha producido un perjuicio directo a las provincias porque nos quita fondos de coparticipación y no nos dan ningún tipo de compensación a cambio de ese perjuicio. Y este perjuicio lo estamos estimando en unos 4.000 millones de pesos, es decir, que se tratan de unos 10.000 millones de pesos que nos están privando.



En un caso por una decisión arbitraria, injusta e inexplicable de negarnos los 5.800 millones de pesos que ya nos deberían haber transferido el 31 de marzo por diferencias en el déficit de la Caja de Jubilaciones y el otro monto, por la decisión adoptada por el gobierno nacional -de modo inconsulto y discrecional- sobre las modificaciones de impuestos coparticipables sin compensarnos, al menos en parte, por esa reducción de ingresos.



Corral sabe muy bien de esta situación, no dice una palabra porque él justifica absolutamente todo lo que hace Macri y echa las culpas a la provincia. Es un absurdo. Siento que nos está tomando de estúpidos o debe tomarnos de estúpidos.



—La situación de Santa Fe, ¿es única?



— No, hay muchos pueblos y ciudades de la provincia que están atravesando por problemas financieros. La caída en la coparticipación nacional no solo afecta a las provincias sino que también lo hace a municipios y comunas. Los problemas por recaudación por la crisis económica los están sufriendo todos y la Provincia está imposibilitada de ir en salvataje de municipios y comunas porque no tenemos ningún excedente financiero. Al contrario, estamos con déficit, fundamentalmente por la falta de respuestas de Nación por la plata que nos debe. Y ahí sí que nos deben y nos están reteniendo ilegalmente los fondos al igual que lo hizo el kirchnerismo en su momento. Esto es igual al kirchnerismo cuando nos retuvo los fondos, llegamos al juicio, se lo ganamos y que la Nación no lo pago. Es idéntico a lo que hizo el kirchnerismo y ahora lo hace el presidente Macri. Esta es una deuda nueva. Es plata que la Nación no nos está mandando y que es la causante de una gran cantidad de inconvenientes que hoy tiene la provincia y nos inhibe para atender las dificultades que están teniendo los municipios y comunas.



—También están reclamando unos 200 millones de pesos a la EPE por el recambio de luminarias.



—Eso no es deuda. La Municipalidad de Santa Fe hace una interpretación del convenio que tenía la EPE con el municipio -que él mismo decidió dar de baja- en el que sostienen que la empresa provincial tenía que hacer una reposición de luminarias que no hizo. Ellos hicieron en su momento hicieron el reclamo, la EPE explicó por qué no era exigible y todo quedó ahí. No está documentado y ni siquiera es exigible por el municipio. Por eso no puede contabilizar como deuda algo que no es exigible. Eso lo saben perfectamente. No lo podemos pagar y sería un delito grave, una malversación de fondos si la provincia paga algo que ni siquiera está documentado como deuda, que no es exigible por el municipio. No hay ninguna acción judicial por este tema, no es exigible, no es cierto.

Financiamiento Educativo



Un último reclamo de Corral está vinculado sobre la actividad educativa del municipio y una forma de girar fondos por parte de la provincia. Al respecto, Farías sostuvo que “se refiere a los Fondos de Financiamiento Educativo que la provincia paga todos los años y con todos lo hacemos de la misma manera. La Municipalidad ha presentado su desacuerdo pero es la forma en que la provincia lo paga. Lo estamos haciendo del mismo modo que lo hacemos con todos los municipios y comunas de la provincia, de la manera que decidió -hace años- abonar ese fondo”.

