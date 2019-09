https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 05.09.2019

15:37

Se quejó de los pedidos de la oposición Para Pichetto "no tiene sentido" sancionar una ley de emergencia alimentaria

El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, afirmó hoy que "no tiene sentido" sancionar una ley de emergencia alimentaria porque la contención "está dada por toda la estructura social" del gobierno en cabeza de la ministra Carolina Stanley que "se ocupa permanentemente".



Las provincias, agregó, también "tienen que hacer una tarea de solidaridad con sectores carenciados" pero se quejo de que la oposición quiera "dictar una ley de emergencia alimentaria masiva en la Argentina como si fuera Biafra"



"Yo no discuto que hay problemas, pero tampoco falta la presencia del Estado, que está siempre, está ayudando con todo, pero dictar una emergencia alimentaria en todo el país no corresponde. Puede haber algunos bolsones, algunos sectores, espacios donde hay que hacer un trabajo con los estados provinciales. No creo haya necesidad de una ley nacional. Los debates se llevan al extremo en la Argentina".



En diálogo con La Red, Pichetto destacó que hay sectores para los cuales "el Estado hace un esfuerzo extraordinario y es una de las causas del endeudamiento público mantener el sistema de seguridad social en la argentina: 65 por ciento del total del presupuesto está comprendido ahí en planes, cooperativas de la pobreza, cartoneros, multinacionales del cartón".



Sobre las protestas que se realizaron en las últimas horas ante la sede de Desarrollo Social, en la avenida 9 de julio, respondió que "forman parte de espacios dirigidos a conmocionar el espacio público, a ayudar a debilitar un poco más al gobierno".



"El gobierno -agregó- le ha dado todo a esta gente, todo, una parte vital del presupuesto que se había podido dar a las pymes, a créditos para generar la producción, se ha dado a esta gente que no labura para siempre. Este es el problema que tenemos. La argentina está enferma".



También fue consultado sobre las afirmaciones del dirigente Juan Grabois, de una reforma agraria. "Es un verdadero disparate, propio de las exageraciones de la Argentina".



"Son exageraciones y estupideces que forman parte del círculo que rodea a Alberto Fernández (candidato presidencial del Frente de Todos) , que tiene que desligarse de estos personajes; en realidad hay presiones de la izquierda dura que son muy peligrosas. Ayer en el congreso de la soja, que es un mercado abierto, integrado al mundo, esas declaraciones son una bomba de tiempo. Atrasan 70 años estos pibes quieren hacer la revolución cubana, son verdaderos disparates".



Agregó que "lo complejo son las ideas, viejas, atrasan, dejan aislada a la Argentina, son muy peligrosas. Están delirando que el que tiene dos propiedades una la tiene que ceder al pueblo, son delirios que marcan la irresponsabilidad en el debate político en la Argentina".



El Litoral | Telam