https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 05.09.2019 - Última actualización - 18:42

18:39

Martín Rodríguez, actual Educador World Rugby, realizó nueve charlas sobre arbitraje y su relevancia en el juego. La iniciativa fue llevada a las distintas intituciones que conforman la Unión Santafesina de Rugby, incluso generando el acercamiento entre ciudades. Por ejemplo, a Rafaela fue gente de San Jorge y Sunchales, y a San Carlos se acercaron de Gálvez y Ceres.

Entre junio y agosto El referato se acercó a los clubes Martín Rodríguez, actual Educador World Rugby, realizó nueve charlas sobre arbitraje y su relevancia en el juego. La iniciativa fue llevada a las distintas intituciones que conforman la Unión Santafesina de Rugby, incluso generando el acercamiento entre ciudades. Por ejemplo, a Rafaela fue gente de San Jorge y Sunchales, y a San Carlos se acercaron de Gálvez y Ceres. Martín Rodríguez, actual Educador World Rugby, realizó nueve charlas sobre arbitraje y su relevancia en el juego. La iniciativa fue llevada a las distintas intituciones que conforman la Unión Santafesina de Rugby, incluso generando el acercamiento entre ciudades. Por ejemplo, a Rafaela fue gente de San Jorge y Sunchales, y a San Carlos se acercaron de Gálvez y Ceres.

—¿Qué balance haces de las charlas?

—El balance es positivo, ya que tuve inicialmente desde la Unión y desde la Comisión de Árbitros apoyo permanente. Principalmente de los Árbitros de cada uno de los clubes que visité, que se hicieron presentes y de Misael Alberto, Responsable de Árbitros de la USR, que me acompañó a todas las charlas.

Esto no es un detalle menor porque se le dio un encuadre formal desde el primer momento y se aceptó la iniciativa en procura de entender la Importancia del Referato y la necesidad de tener mayor cantidad de árbitros en virtud de la evolución de los diferentes torneos y categorías que se han agregado en los últimos años.

—¿Se lograron los objetivos?

—El efecto de las charlas esperamos se vea reflejado con el tiempo, los cambios de conducta no se manifiestan inmediatamente, tienen un proceso de asimilación donde todos los actores, dirigentes, entrenadores, managers, padres y árbitros, nos comprometamos con los jugadores brindándoles garantías para que puedan disfrutar del juego, superando los conflictos y teniendo sentido de pertenencia de su club cada uno en su rol.

—¿Qué recepción tuviste en los clubes?

—La recepción fue muy buena, gratamente sorprendido en algunos clubes por la iniciativa y la temática de la charla, ya que no se trataba de reglamento del juego, sino por el contrario hacerles ver la evolución de la cantidad de árbitros de nuestra Unión en los últimos 20 años, los motivos por los cuales algunos decidimos ser árbitros, la falta de empatía a veces por no brindar el marco adecuado debido a la falta de respeto y disciplina de los actores en cada club y ver cuáles son los puntos que puedan hacer que todos nos involucremos en la búsqueda de tener mejores comportamientos.

Y por último, acercar a cada club el rol del árbitro, desde su preparación, sus objetivos, los requisitos que deben tener y a donde quieren llegar.

—¿Estás conforme con las convocatorias?

—Entendiendo que es la primera vez que desde los árbitros surge la iniciativa de éste tipo de charlas, la convocatoria fue buena. Si bien de las 9 visitas que hicimos, 3 clubes tuvieron más de la media que uno esperaba, 3 estuvieron un poco por debajo y los otros 3 aportaron muy poca gente.

Igualmente soy un convencido que algo le habrá dejado a cada club y seguramente los que mayor convocatoria hayan tenido serán los que más rápido puedan contagiar al resto de los integrantes de su club.

—¿Se puede hacer lo mismo involucrando más árbitros?

—Sin lugar a dudas, sería muy bueno para un futuro en nuevas charlas, estar acompañado de algunos referees que tengan participación activa, expresando ellos mismos lo que significa el arbitraje y desde su lugar como se sienten y el porqué de la elección en primera persona.

—¿Tuviste algún espejo en el cual basaste tú idea de dar estas charlas?

—Cuando uno va pensando el tipo de charla que uno quiere dar, se imagina a donde quiere apuntar y va encontrando el sentido de la misma con un eje conductor.

En éste caso, resaltar los valores del rugby enfocados en el Respeto y la Disciplina fue el objetivo, por lo tanto, me hizo pensar de donde uno viene y porque se encuentra en dicho deporte.

Fue ahí donde me acordé de mi abuelo paterno, Lino Rodríguez (fundador del Rugby en el Club Náutico El Quillá y Dirigente de la Unión Santafesina de Rugby) quién si bien falleció cuando yo era muy chico, todas las personas que me encuentro y que lo conocieron me han resaltado sus valores y su gran vocación al deporte. Además de mi padre (Guillermo ”Pickle” Rodríguez, ex jugador de El Quillá, ex dirigente de la USR y dirigente de Santa Fe Rugby Club) que hizo que todo mi paso en rugby infantil lo hiciera en El Quillá y luego desde los 15 años continuar mi carrera como jugador y árbitro en Santa Fe Rugby Club, confirmando con su presencia lo que mi abuelo seguramente hubiera hecho con su nieto.

—¿Van a continuar, ahora o en 2020?

—Para lo que queda del año, ésta misma charla seguramente no, si bien algunos clubes han manifestado querer repetirla por no haber tenido muchos participantes o porque no estuvieron presentes los principales actores del rugby infantil y formativo.

—¿Tenés pensado otra cosa?

—La idea para el año próximo puede ser un formato de charla juntando a más de un club y apuntando al rugby infantil y además al juvenil, ya que la etapa infanto/juvenil es la que uno debería darle mayores herramientas para que vayan formándose desde chicos con los valores, los principios y las normas básicas de respeto y disciplina, porque es la única manera que todos juntos disfrutemos (cada uno en su rol) de la actividad que tanto nos gusta y apasiona, EL RUGBY.