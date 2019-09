Candioti y la noche: reunirán a los vecinos y gastronómicos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Es por dificultades en la convivencia urbana en horas nocturnas, que en principio se desprenden de la intensa actividad de bares, pubs y comedores. También se cursará la invitación a funcionarios del área de Control. Un vecinalista de Candioti Sur asegura que no hay ruidos molestos ni olores nauseabundos: “Se exagera”.

En una sesión exprés y con los concejales metidos en varios temas de coyuntura local, el Concejo sancionó un decreto donde convoca reunir alrededor de una misma mesa a asociaciones vecinales y titulares de bares, cafés y confiterías de Candioti Norte y Sur, para discutir y acercar posibles posturas de solución sobre las supuestas dificultades que se generan en esos barrios, donde hay una intensa actividad gastronómica durante casi todos los días de la semana.

El tema no es nuevo. Este diario dio cuenta de varios pedidos de vecinos para la solución de algunos malestares: ruidos molestos, olores nauseabundos, uso inapropiado del espacio urbano (como por ejemplo, parte de la carpeta asfáltica de las calles sin autorización) y —también— inconductas por parte de jóvenes. Hubo reuniones con funcionarios de la secretaría de Control Municipal —también estarán invitados a la reunión de trabajo, dijeron fuentes legislativas—, pero el tema sigue girando en falso.

“Escuchamos a algunos vecinos que plantearon situaciones que no son las deseadas en lo que es la convivencia urbana. También a los empresarios de la nocturnidad, que hace tiempo vienen realizando inversiones y, aún afrontando una situación económica bastante adversa, convirtieron a esos barrios en un polo gastronómico”, dijo Juan C. Cesoni (Bloque PJ - Santa Fe), que impulsó la norma sancionada.

Admitió que la ciudad avanzó mucho en el ordenamiento de la noche: “Ha habido voluntad política”. Y recordó lo que ocurría en la vieja Recoleta hace 15 años: hechos violentos y vandálicos ocurrían casi todos los fines de semana, tras lo cual se declaró la emergencia nocturna en la ciudad y se relocalizaron los boliches bailables.

“Ocurre a veces que los vecinos no tienen conocimiento de los alcances de la normativa vigente (que regula la actividad nocturna); también, que hay empresarios que no se adecuan a estas ordenanzas, como así también hay un Municipio que intenta controlar, pero que no puede controlar todo ni todo el tiempo. Por eso, se generan algunos malestares. Nos pareció necesario convocar a reunión a todos los actores involucrados”, agregó el concejal.

“Se exagera lo que pasa”

Consultado por El Litoral sobre la situación de la nocturnidad hoy, Pedro Nieva —presidente de la vecinal Candioti Sur— pidió “no generalizar sobre los supuestos problemas” que se generan en esa área de la ciudad. “Tenemos un gran polo gastronómico con 85 locales habilitados que emplean a unos 850 puestos de trabajo directos”. Dijo que desde la vecinal se tomó la decisión de apoyar todo lo que tenga relación con la generación laboral genuina.

Y agregó que los supuestos problemas en la noche de Candioti “lo han instalado en la opinión pública un grupo minúsculo de vecinos, con una posición muy cerrada”, bajo argumento de que pretenden descansar tranquilos. “Un restorante o bar no genera ruidos molestos, tampoco olores nauseabundos; no son tan así estos problemas de convivencia, tal como se plantean”, aseveró.

Nieva puso otro ejemplo: la descarga de bebidas alcohólicas para locales nocturnos. “La descarga está permitida dentro de la legislación vigente; no hay contravención”. Insistió en que se exagera mucho sobre lo que pasa por la noche en Candioti, “cuando en realidad tenemos un polo gastronómico que es un orgullo”.

“Ya nos reunimos con todos los actores: vecinos, titulares de negocios de gastronomía, hasta funcionarios del área de Control y del área de Mediación municipal”, agregó el vecinalista. No obstante, adelantó que participará de la reunión convocada para dar un pantallazo más preciso de lo que pasa en Candioti sur.