Nicki Minaj se retira "definitivamente" de la música

Nicki Minaj sorprendió a sus fanáticos al anunciar su retiro de la música, explicando que quiere centrarse en su familia, dejándolos realmente devastados.

La provocativa rapera de 36 años de edadconocida por éxitos como "Super Bass" está comprometida con el ejecutivo de la música Kenneth Petty, y recientemente compartió que podría casarse en los próximos meses.

"He decidido retirarme y tener a mi familia", tuiteó la exitosa rapera. "Sé que ustedes están felices ahora.Para mis fanáticos, sigan repitiéndome, hágalo hasta mi muerte... Los quiero de por VIDA", agregó.

I’ve decided to retire & have my family. I know you guys are happy now. To my fans, keep reppin me, do it til da death of me, ❌ in the box- cuz ain’t nobody checkin me. ✅ Love you for LIFE 😘♥️🦄