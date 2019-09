https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lo hizo mediante un comunicado

Unión aclara ahora lo que en su momento no informó

El Club Atlético Unión se manifestó en sus redes oficiales “aclarando” lo que se publicó en nuestras plataformas hace seis días, que no fue otra cosa que lo que dio a conocer la propia entidad en la asamblea de socios.

Caras visibles. El presidente Luis Spahn, secundado por los dirigentes Edgardo Zin, Jorge Cíceri, Andrés Monsalvo y Esteban Bovo, en la última Asamblea General Extraordinaria, el miércoles 28 de agosto, en la sede de la entidad de la avenida. Foto: Pablo Aguirre



Foto: Pablo Aguirre

Luego de la Asamblea General Extraordinaria llevada a cabo el miércoles 29 de agosto en el Club Atlético Unión, el sábado 31, tanto en las ediciones impresas (matutino y vespertino) como en todas las plataformas informativas del multimedios El Litoral, con el título: Pressing al balance: Spahn en “off-side”, se publicaron datos (léase cifras) que fueron dadas a conocer en los propios balances elaborados y aprobados desde 2010 hasta 2018, y el presupuesto 2019-2020. Tenés que leer Pressing al balance: Spahn en "off-side" En la nota se informó sobre una diferencia de poco más de un millón de dólares entre los 5.550.073 que la institución le debe a Luis Spahn, con respecto a los 4.690.000 de la misma moneda que era el pasivo declarado en 2009, cuando el actual presidente se hacía cargo del mando de la entidad; y sabiendo que Spahn había declarado que “el pasivo actual, del que estamos discutiendo, es igual que el que recibí yo cuando ingresé a este club en mi primer año”. Este jueves, mediante un comunicado de prensa publicado en sus redes sociales oficiales, el Club Atlético Unión dio a conocer cifras que, como dice la propia misiva, “se omitieron consignar”. En realidad, en lugar de “aclarar”, lo que la entidad rojiblanca hace ahora es informar lo que debió hacer en su momento. La CD del Club Unión se ve en la necesidad de aclarar, para tranquilidad de Socios y Simpatizantes, la información publicada en el diario El Litoral (https://t.co/GswwaIsfWz) a efectos de evitar confusión y malas interpretaciones (...)



Comunicado 👉 https://t.co/vEknnGQWQ5 pic.twitter.com/z1GqxWw0y2 — Club Atlético Unión (@clubaunion) September 5, 2019 El comunicado de prensa emitido por la institución es el siguiente: “La Comisión Directiva del Club Atlético Unión se ve en la necesidad de aclarar, para tranquilidad de Socios y Simpatizantes, la información publicada en el diario El Litoral el día Sábado 31 de agosto del corriente bajo el título: Pressing al balance: Spahn en “offside”, a efectos de evitar confusión y malas interpretaciones sobre la situación del Club. Advertimos, que la misma fue publicada sin chequear los datos con el área contable de nuestra Institución”. “Ante la afirmación del artículo periodístico que indica que el Pasivo al cierre del Balance 2018 es superior en más de u$ s 1.000.000 que el del cierre al 2009, informamos que en el Balance del 2009 se expresaba un Pasivo equivalente a u$ s 4.693.324, pero en el mismo se omitieron consignar las siguientes deudas: — Deudas con AFIP no declaradas: u$ s 462.376. — Deudas con jugadores no registrada: u$ s 94.488. — Deudas canceladas con ingresos futuros (Ben-Hur, Com. Direc): u$ s 885.564. — Deuda con Utedyc no declarada: u$ s 13.123. — Diferencia contable deuda con Malvicino: u$ s 845.703. — Juicios no declarados: u$ s 741.136. * (Se adjunta, a modo de ejemplo, detalle de 58 juicios omitidos en Balance 2009, más deudas prejudiciales solucionadas)”. “Considerando estas omisiones, que hemos saneado durante la gestión, la mayoría en forma inmediata, el Pasivo al 30/06/2009 es superior al Pasivo al 30/06/2018. Además de esta situación, es importante que el Unionista considere la posición institucional, económica, financiera, deportiva y estructural del club. Hoy vemos con agrado que solo tres jugadores (Mauro Pittón, Bruno Pittón y Emanuel Brítez) representaron para el club un ingreso neto de más de u$ s 3.000.000, aun conservando un porcentaje de los derechos económicos de los dos primeros”. “Financieramente, el pasivo actual consta de deudas devengadas, no exigibles y deudas sujetas a alguna condición, que se cancelarán en el tiempo en la medida que el Club cuente con ingresos determinados (ej. venta de plateas o venta de jugadores) y que dicha forma y porcentaje de devolución ha sido establecida y aprobada por los Asociados del Club en Asamblea extraordinaria del año 2014, para no entorpecer el normal funcionamiento del club y evitar el desfinanciamiento de futuras gestiones”. “Con respecto a la estructura del club, (mejoras en el campo de juego del Estadio “15 de Abril”, con el agregado de la nueva iluminación para estándares de televisión internacional, nueva platea, nuevas butacas, retiros de foso, riego artificial, innumerables mejoras en Casasol con 2 canchas nuevas y espacios de entrenamiento, canchas de césped sintético, expansión estructural del Ipei con más aulas, salas de informática, laboratorio y sanitarios, techo y piso del estadio Ángel P. Malvicino, vestuarios para fútbol amateur, refuncionalización del predio La Tatenguita entre muchas otras), ha habido un importante grado de evolución entre ambas fechas. En el año 2009 el club contaba con poco mas de 4.000 socios que no podían disfrutar del mismo ni de sus instalaciones, dado el alto grado de deterioro de las mismas y su falta de mantenimiento”. “Hoy con orgullo podemos decir que el Unionista ha vuelto al Club, contamos con más de 18.000 socios y a diario más de 5.000 personas transitan por nuestra Institución practicando un sin número de disciplinas deportivas que nos representan a nivel nacional e internacional y actividades educativas”. “La imagen de la institución ha cambiado en todos los aspectos, cuando hasta el año 2009 prácticamente no se generaba ningún tipo de obra, y en lo deportivo se penaba en la B Nacional. Hoy como Club participamos afianzados en la Primera División del Fútbol Argentino, hemos clasificado en dos oportunidades a competencias internacionales, en nuestro estadio cubierto se ha desarrollado un Mundial de Básquet y vemos enriquecido el patrimonio del club con nuevas figuras en todas las áreas deportivas”.

