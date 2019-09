A primera hora del viernes se sabrá si paran los recolectores de residuos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 05.09.2019

21:24

Los representantes de los recolectores de residuos de la ciudad de Santa Fe brindaron una conferencia de prensa para informar sobre el estado de situación sobre la modalidad del servicio, en medio de un estado de asamblea permanente que llevan adelante en reclamo por demoras en el cobro de sus salarios.

Durante la tarde del jueves, representantes de Cliba mantuvieron una reunión con funcionarios municipales para acordar la resolución de un reclamo por demoras en el cobro de salarios de los recolectores. Según indicó Fernando Machuca (Sindicato de Camioneros), hasta el momento “no hay nada resuelto”. “Nosotros queremos primero pedir disculpas al ciudadano común porque no se está prestando el servicio al cien por cien, estuvimos de asamblea informativa en todos los turnos para decir cómo estaba la situación, que aparentemente el pago de sueldo para los trabajadores no va a estar”, aseguró.

En el mismo sentido, Machuca explicó que desde el gremio la única medida que se tomó, “respetando los plazos legales”, fue realizar asambleas informativas en cada turno. “Sí, queremos dar aviso de que si para hoy a las cero no está el pago de sueldos de la totalidad de los empleados de Cliba, el Sindicato de Camioneros que conduce el compañero Sergio Alladio, conjuntamente con el secretario gremial Rubén López, vamos a entrar en medidas de fuerza”, adelantó.

Sobre la recolección hasta la medianoche, el gremialista informó que “a las 20 tiene que salir el turno de la noche”: “vamos a hacer una asamblea informativa de entre 15 y 25 minutos para explicar la situacion, después los muchachos van a salir trabajar de manera normal y si para las cero no están los sueldos acreditados, nosotros entramos directamente en una medida de fuerza, estamos obligados como representantes gremiales a que los muchachos ingresen, porque no van a seguir trabajando”. “La municipalidad dice que abonó, lo que no sabemos es la cantidad, si está todo el cupo para cubrir los sueldos de los muchachos”, indicó.

La posición del Concejo

En tanto, el concejal Leandro González opinó que la recolección de residuos “es un tema de los más complejos que tiene la ciudad, por el impacto que tiene desde el punto de vista social, porque un buen o mal sistema de recolección genera una situación relevante en los distintos barrios de la ciudad y sabemos que cuando la situación es negativa las consecuencias son importantes”. “En este caso -explicó a El Litoral-, también desde el punto de vista económico porque son más de 980 millones de pesos que la ciudad invierte en el sistema de recolección de residuos y desde hace un tiempo atrás vemos, nos llega a nuestras oficinas en el Concejo, también a diferentes medios de comunicación respecto al decaimiento que ha tenido el sistema en general en los distintos barrios”.

Según informó el edil, los concejales del Frente Progresista, acompañados por las distintas bancadas, plantearon un pedido de informes al Ejecutivo Municipal para que detalle el estado de situación actual, si hay deuda con la prestataria del servicio y que les entregue “de una vez” el contrato que existe entre la empresa y el Ejecutivo Municipal.