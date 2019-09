https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Reiteró su compromiso

Lifschitz: "En cuatro años de gobierno no hemos aumentado la planta"

El gobernador respondió públicamente a uno de los pedidos de quien será el próximo mandatario de la provincia, Omar Perotti para que no aumente la planta de trabajadores.

“En cuatro años de gobierno no hemos aumentado la planta. Somos el único gobierno provincial que a lo largo de 35 años no modificó la planta permanente. Tenemos más de 700 cargos vacantes que no vamos a cubrir” señaló Lifschitz. Además el gobernador enfatizó "En lo que va del año no hicimos ninguna incorporación ni lo pensamos hacer”, enfatizó Lifschitz. “Siempre hay versiones porque los gremios alientan o promueven pases a planta. Nos hemos reunidos con los sindicatos y a todos los planteamos lo mismo: los ingresos dependen de que haya disponibilidad económica y que haya acuerdo político con el futuro gobierno”, agregó el mandatario.