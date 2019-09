https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 06.09.2019 - Última actualización - 13:32

13:31

Claudio Leoni de FESTRAM integró la delegación Cristina Kirchner se reunió con sindicalistas de la Corriente Federal

Durante más de una hora y media la Senadora Nacional y candidata a Vice Presidenta del Frente de Todos abordó, con los representantes sindicales que la vienen acompañado históricamente, una variada agenda de temas estratégicos y geopolíticos.

Los integrantes de la Corriente Federal de Trabajadores le manifestaron su optimismo por el resultado electoral y expresaron su satisfacción porque el mismo es la consecuencia política de las luchas y movilizaciones contra el modelo neoliberal que la CFT protagonizó en las calles y motorizó hacia el conjunto del Movimiento Obrero.

La ex Presidenta, definió que el futuro gobierno tiene prioridades absolutas para resolver: el hambre y la grave crisis sanitaria que se vive en todo el país. “La falta de alimentos y medicamentos, no puede ser tolerada por los Argentinos.” Habló de la necesidad de consolidar un Gobierno de Unidad Nacional y de gran consenso, para salir de una de las peores crisis de la historia Argentina y destacó la desproporcionalidad del endeudamiento externo, insólito no solo en la economía argentina, sino también en el contexto internacional. Se refirió, a su vez, al cambio geopolítico en el que quedó atrapada la política exterior argentina y la necesidad de entender el proceso de crecimiento en la nueva escena internacional. Desde la Corriente Federal se insistió en ampliar el debate político expresado en sus 27 puntos, lo que motivó el pedido de Cristina Kirchner de integrar los equipos técnicos y gestar una próxima reunión con Alberto Fernández.

En los aspectos centrales vinculados con el empleo, Producción, trabajo y distribución de la renta, la ex Presidenta se expresó a favor de una concertación en general con un ámbito semejante al Consejo Económico y Social, pero también y paralelamente con acuerdos sectoriales, cadenas productivas, ciencia y tecnología e investigación y desarrollo.

Sin duda, se analizaron las distintas alternativas a corto plazo, vinculadas a la desorientación del gobierno y las decisiones contradictorias que adoptan entre default, corrida cambiaria y bancaria.

Recursos Provinciales y Municipales

Cristina expuso un amplio conocimiento de la situación financiera que atraviesan las Provincias y Municipios, como asimismo el gran desequilibrio producido en la distribución de recursos, la discrecionalidad y la ruptura de los acuerdos entre Nación y Estados Provinciales.

Si bien FESTRAM, ya integra los equipos técnicos de la fórmula Fernández- Fernández en la Comisión de Gestión Pública Federal, Provincial y Municipal; Cristina Kirchner insistió en la participación de los gremios de la CFT en los equipos técnicos de cada sector socioeconómico.