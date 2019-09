https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 06.09.2019 - Última actualización - 15:54

15:52

La mediática botinera realizó una presentación formal en la justicia para que declaren insano al padre de sus tres hijos Axel, Alex y Charlotte.

Pedido de declaración de insanía Mariana Nannis pidió la internación de Claudio Caniggia y administar sus bienes La mediática botinera realizó una presentación formal en la justicia para que declaren insano al padre de sus tres hijos Axel, Alex y Charlotte. La mediática botinera realizó una presentación formal en la justicia para que declaren insano al padre de sus tres hijos Axel, Alex y Charlotte.

Si algo le faltaba al escándalo Nannis – Caniggia era un pedido de declaración de insanía. Después de pasar por el living de Susana Giménez, donde se despachó con fortísimos dichos sobre las adicciones de su marido y la violencia de género sufrida, Mariana Nannis (55), a través de su abogado, presentó un escrito en el juzgado N° 10, a cargo de la doctora María Celia García Zubillaga, donde solicita la internación del ex futbolista, Claudio Paul Caniggia (52), en medio de su escandaloso divorcio.

Y fue Marina Calabró quien aportó más datos al respecto. “Mariana pidió la declaración de insanía de Claudio y su internación inmediata. Además, pidió la intervención del cuerpo médico forense para que determine el cuadro psiquiátrico de Caniggia”, reveló.

“La jueza habría redactado una cautelar para mandar en el caso de que él no se presente espontáneamente a hacerse este análisis en el cuerpo médico forense. En ese caso, habría intervención del Same psiquiátrico, y en el caso de que él no se encontrara en el país, pedirían la intervención de Interpol para que llegue a la Argentina, comparezca y se preste a esta situación”, prosiguió. “En este contexto, ella pide la curatela para pasar a ser la administradora de todos sus bienes”, agregó.

Más tarde, en el programa Pamela a la tarde, Carlos Monti mostró la carátula del pedido efectuado por Nannis, donde se pide la determinación de capacidad del exintegrante de la Selección Nacional y leyó parte del documento.

“El señor Claudio Paul Caniggia tiene un problema de adicción grave a sustancias psicoactivas, predominando el consumo de cocaína”, expresaba el texto. Además, allí se pide que: “Se restrinja su capacidad de administración en forma total y se designe como curador a Mariana Nannis”.

Y un párrafo aparte dedicó a las denuncias de violencia de género sufridas: “Resulta importante destacar que durante los últimos años de convivencia con mi marido he sufrido abusos físicos y psicológicos, incluso he llegado al punto de perder un embarazo por los golpes que me propinó en una oportunidad. Dicho extremo se acreditará con la correspondiente epicrisis certificada y apostillada”. ¡Guerra declarada!

Con información de Papparazzi