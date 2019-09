https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 06.09.2019

Por "abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público" Denunciaron penalmente a una funcionaria del Ministerio de Medio Ambiente de la provincia

Una funcionaria del Ministerio de Medio Ambiente de Santa Fe fue denunciada penalmente por "abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público" entre otras imputaciones, como consecuencia de irregularidades en expedientes de la empresa NOVA S.A, una fábrica que produce agroquímicos en Cañada de Gómez.



"Comenzamos la investigación a partir de la denuncia de un vecino, preocupado por la cantidad de casos de cáncer ", describió una fuente de Cuenca Río Paraná, la ONG ambientalista que realizó la investigación que derivó en la denuncia.



Por su parte, el secretario de Medio Ambiente santafesino, Cesar Mackler, señaló que "no podemos opinar sobre lo que no sabemos. No hemos recibido hasta ahora denuncia y oficio judicial, fuera de lo que nos llega por los medios. No estamos al tanto de cuál sería la supuesta irregularidad del expediente de Nova, por lo que sería irresponsable dar una opinión".



La causa, que en principio fue radicada en la fiscalía de Matías Ocariz, fue devuelta a la Secretaría de Gestión del Ministerio Público de Acusación con el pedido de que se sortee nuevamente ya que, si bien se aducen causas violatorias a delitos ambientales, la imputación es a la funcionaria por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.



Según la denuncia, la ONG detectó irregularidades en los expedientes 02102-0007574-4, 02102-0005252-5, 02102-0002983-7, 02102-0002983-7, 01802-0003385-4 y 01802-0014364-5 que tramitan en la delegación sur del Ministerio de Ambiente santafesino, todos bajo la firma de una ingeniera que fue denunciada, aunque se pide que se investigue a otros actores intervinientes.



"A priori la fábrica, que produce agroquímicos y está categorizada como 3 por su alto riesgo industrial, se encuentra emplazada en un lugar prohibido incluso por la propia ordenanza 1.748, a escasos 300 metros de la zona urbana, densamente poblada, donde, además, se encuentra ubicada la escuela 6410 a mil metros", describió la fuente.



Según la denuncia, la delegación permite el funcionamiento de la planta "sin el debido Certificado de Aptitud Ambiental vigente" conforme exige la ley 11.717, así como tampoco consta que la empresa haya realizado ante de construir su planta de quimosina y laboratorio, "el Estudio de Impacto Ambiental aprobado".



La denuncia también acusa al Ministerio provincial de permitir a la empresa "volcar sus efluentes industriales que contienen residuos peligrosos al alcantarillado público y esto fue expresamente reconocido por NOVA SA en el folio 126 del expediente 01802-0011608-7 y folio 63 del expediente 01802-0014364-5".



"Cada una de estas pruebas las obtuvimos con un pedido de acceso a información pública, y en ese contexto denunciamos que desde el Ministerio nos responden que ’extravió’ un expediente que es nada menos que el de Residuos Peligrosos, que en sistema figura como 02102-0007574-4, pero que no encuentran físicamente", sostuvieron desde Cuenca Río Paraná.



Y detallaron que "en este expediente figuraban un sin número de pruebas relevantes donde se habían constatado graves infracciones en actas y se habían tomado muestras de suelo probablemente contaminado, entre otras pruebas".



Desde la ONG aseguraron que "nuestro objetivo no es que las empresas cierren, sino que adecúe su funcionamiento a la normativa vigente que busca justamente mitigar el impacto ambiental de la actividad industrial".



