Viernes 06.09.2019 - Última actualización - 16:38

16:37

Parece pero no es

¿Latino es lo mismo que hispano?

Cuando un cantante español triunfa en Estados Unidos, ¿es un artista latino? ¿Hispano? Cuando estos adjetivos se han usado para hablar del éxito en América de Enrique Iglesias y David Bisbal, entre otros, han sido frecuentes los debates y las críticas. El último caso es el de Rosalía, después de que ganara un MTV Video Music Award al mejor vídeo latino por la canción Con altura. ¿Su canción no era latina? ¿Era europea? ¿Española?

