Sábado 07.09.2019 - Última actualización - 9:07

A dos semanas del debut Los Pumas golean a Randwick en último ensayo antes del mundial de rugby

A dos semanas justas de su debut contra Francia en el Mundial de Japón, la selección argentina de rugby se dio un baño de confianza al golear este sábado en Sídney al equipo australiano Randwick (74-0), con una gran actuación de una de las grandes esperanzas de los Pumas, Bautista Delguy.



El joven wing de 22 años de los Jaguares, que regresaba a la selección argentina después de una larga lesión en una rodilla, y entró en el segundo tiempo, sumó cuatro de los doce tries ante el histórico club de la periferia de Sídney, fundado en 1882.



Además de su festival anotador, los Pumas lograron mantener su ingoal a cero ante el equipo australiano.



El técnico Mario Ledesma, que había anunciado que la base del equipo que formaría contra Randwick lo haría también en el debut mundialista ante Francia, puso como titular en el puesto de apertura a Benjamín Urdapilleta, aunque en el segundo tiempo Nico Sánchez entró en lugar del jugador del Castres, dejando la duda de quién de los dos jugará de inicio ante los Bleus y manejará los hilos del equipo.



En el puesto de hooker, Ledesma puso a Julián Montoya, aunque en la segunda mitad, en los varios cambios que introdujo el técnico, entraría Agustín Creevy.

"Creo que fue muy linda la competencia que se dio en puestos claves y es bueno que sea así, que nos cueste armar el equipo y este partido nos deja preguntas", afirmó Ledesma a la cadena ESPN al final del partido.



En un partido que terminó con ventaja de los Pumas en el descanso por 33-0, Argentina apoyó cinco tries en ese período por medio de Tomás Cubelli, Julián Montoya, Juan Manuel Leguizamón, Marcos Kremer y Santiago Carreras, que fueron acompañados por cuatro conversiones de Urdapilleta.



El pack de Randwick supo contener las embestidas de los Pumas en los primeros compases del partido, y Argentina tuvo que esperar al minuto 20 para apoyar su primer try por medio del medioscrum Tomás Cubelli.



En la segunda mitad, además de los cuatro tries de Delguy, los otros tres fueron apoyados por Nahuel Tetaz Chaparro, Agustín Creevy y Ramiro Moyano, convirtiendo Nico Sánchez tres de ellos.



"Hoy no se vio ninguna jugada ensayada que queremos hacer contra Francia. Este partido es un buen paso adelante y nos da confianza. Siempre es lindo ganar y hacía rato que no ganábamos.No sé cuánta referencia es Randwick para estar satisfecho o no", dijo Ledesma.



Los Pumas no habían ganado este año ninguno de sus tres partidos en el Rugby Championship, además de ser derrotados por Sudáfrica en Pretoria el 17 de agosto en duelo de preparación.



Argentina abrirá su Mundial el 21 de septiembre en Tokio (04.30 de Argentina), en una llave C en la que también están Inglaterra, Tonga y Estados Unidos.

