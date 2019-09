Paraná sin colectivos durante todo el fin de semana

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 07.09.2019 - Última actualización - 9:47

9:46

Así lo confirmó el representante de UTA en la capital entrerriana.

El lunes tampoco habría servicio en la capital de Entre Ríos

Cuando todo parecía encaminarse para recuperar la normalidad del transporte público en la ciudad de Paraná, este viernes los choferes volvieron a decretar paro de actividades.

En ese sentido, el secretario gremial de UTA, Sergio Groh confirmó a medios entrerrianos que “no habrá servicio de transporte durante todo el fin de semana, y en principio, el lunes tampoco”.

Una de las medidas de protesta fue cruzar los colectivos en la explanada de la Municipalidad de Paraná, acción que finalizó pasadas las 18 porque no querían generar demasiadas molestias en el tránsito, reconocieron los representantes de los trabajadores.

Como en la oportunidad anterior, cuando estuvieron dos semanas de paro, los colectiveros paralizaron el servicio por la falta de pago de los salarios. Al respecto, Groh explicó que hubo una controversia entre el gobierno provincial y el municipio paranaense por la transferencia de unos cinco millones de pesos en concepto de Aportes del Tesoro Nacional.

"Desde el área Contable de la Municipalidad aducen no pueden hacer la transferencia de ese dinero a la cuenta de la empresa porque no especifica para qué es, siendo que un ATN puede ser utilizado para lo que disponga, en este caso, el municipio. Y desconocemos por qué el área Contable tomó la decisión de no transferir los fondos", apuntó el representante de los choferes. Es una falta de respeto desde el Municipio, tanto a los trabajadores del transporte como a los usuarios porque no sabemos si es una decisión política o qué está pasando acá", dijo a medios paranaenses.