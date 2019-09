https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 07.09.2019 - Última actualización - 11:46

11:44

Nonpalidece vuelve a la ciudad después de su gira latinoamericana y antes de festejar sus 23 años de vida. En diálogo con El Litoral, el vocalista Néstor Ramljak contó sobre el día a día de una renovación en la permanencia.

El viernes, en Piedras Blancas Una raíz que reverdece Nonpalidece vuelve a la ciudad después de su gira latinoamericana y antes de festejar sus 23 años de vida. En diálogo con El Litoral, el vocalista Néstor Ramljak contó sobre el día a día de una renovación en la permanencia. Nonpalidece vuelve a la ciudad después de su gira latinoamericana y antes de festejar sus 23 años de vida. En diálogo con El Litoral, el vocalista Néstor Ramljak contó sobre el día a día de una renovación en la permanencia.

Nonpalidece vuelve a Santa Fe: será el viernes desde las 20, en Piedras Blancas (Ruta 168 y Costanera Este). Las anticipadas a $ 650 en Santa Fe Grow (Urquiza 1999), Cablevideo Digital (Marcial Candioti 3399), 1980 Boulevard (Bv. Gálvez 2281), Honkytonk (Ribera Shopping Local 37), Terco Tour (25 de Mayo 453, Paraná) y de manera online a través de www.eventbrite.com.ar.

Antes del regreso, y unas horas antes de partir hacia Brasil para terminar la gira “Soy latino”, el cantante y referente Néstor Ramljak conversó con El Litoral sobre la actualidad de la banda, sus nuevas formas de difusión de su música y algunas pinceladas del futuro.

Noches de festejo

—Sacaron un video de “Rasta no palidece” celebrando los 22 años, filmado en La Trastienda por Santiago “Gallo” Bluguermann.

—En el marco de ese festejo hicimos un video para la canción, entendiendo que hoy en día los contenidos para redes van a una velocidad extraordinaria y queríamos dejar reflejo de esa noche. Fue en el marco de esos festejos. que ya fueron hace casi un año, porque ahora estamos a las puertas de los 23, el 21 de septiembre: nosotros celebramos la vida de la banda desde el primer show en vivo. La banda debutó un Día de la Primavera en la sala donde ensayábamos, en ese entonces como cuarteto.

Trabajamos mucho con el Gallo, la mayoría de las imágenes que tienen que ver con videos y fotos las hace él, desde hace un tiempo. Nos sentimos cómodos en ese aspecto: nadie percibe que está el Gallo filmando o sacando fotos, porque ya es uno más; lo cual consigue retratar situaciones que quizás para un fotógrafo o un equipo de producción que está metido en un escenario o un camarín te inhibe un poco (hay que recordar que somos músicos, no actores, aunque a veces tenemos que hacer videos).

La idea era reflejar una noche y generar contenido, entendiendo que es esa la manera de lograr movimiento.

—Ahora van a hacer una nueva Trastienda para el aniversario que viene.

—Vamos a hacer dos funciones, 26 y 27 de septiembre, por la llegada de los 23 añitos. Es una sala que amamos, y evidentemente nuestro público también porque se genera una situación de psicosis,de sacar las entradas que se agotan: de hecho hace una semana atrás hicimos una Trastienda y diez días antes ya no había entradas (estamos hablando de una sala de casi 800 personas). Es la sala donde tocamos en Capital Federal, casi no tocamos en otra.

Compañeros de viaje

—El Gallo también hizo el lyric video de “Soy latino”, el tema que hicieron junto a Ponto de Equilibrio este año.

—Sí, y ahora estamos encarando la última parte de un tour que se llama “Soy latino”, que en mayo nos llevó para México, Guatemala, y Costa Rica; hicimos el norte del país (Misiones y Corrientes) y Paraguay. Hicimos cuatro presentaciones acá con Ponto de Equilibrio, banda de Río de Janeiro.

El Gallo hizo un lyric video de una canción que surgió con un objetivo claro: hermanarnos en una canción y salir a defenderla. Ellos tienen ganas de salir de Brasil, nosotros ganas de ir para allá. Yo hablé directamente con Márcio Sampaio, que es uno de los fundadores y guitarrista de la banda, y nos planteamos este objetivo. Estuvo bueno porque se planteó por fuera de compañías y managers, como inquietudes de músicos que sentimos respeto por la obra del otro.

La canción la grabamos en la distancia: la primera idea la mandaron ellos, la grabamos acá, ellos grabaron desde allá (nos mandábamos pistas). Mañana (por el viernes 6) nos vamos para Brasil a hacer tres shows: uno en Porto Alegre, uno en Florianópolis centro y otro a 300 kilómetros de ahí, en una ciudad que se llama Urussanga. Esa sería la última etapa de este tour que tuvo intermitencias durante el año, y distintas ciudades y países.

En el camino

—¿Cómo es la experiencia de estar tan expandidos por Latinoamérica?

—Hace casi 15 años que viajamos para México, y Costa Rica es un país que nos abrazó desde nuestra primera llegada en 2002. Funcionó como el país que nos sirvió de plataforma para ir un poquito más para arriba o para abajo. La experiencia es alucinante: nos dimos cuenta de que hay mucha gente que comulga con nuestra música, con nuestra obra.

Entiendo que el idioma ha hecho también un trabajo de aproximación y de acercamiento instantáneo. Además el reggae en español tiene su raíz bien anclada en Centroamérica: Panamá, Costa Rica El Salvador, Guatemala; no hemos podido tocar en Honduras, sí en Nicaragua. De México recorrimos varias ciudades, desde Tijuana hasta Tuxtla Gutiérrez en el sur.

Nos dimos cuenta de que hay mucha gente que nos conoce y les interesa vernos en vivo, así que ahí nos embarcamos cuando podemos. Somos una banda autogestionada, y salir de gira siendo 12 músicos, cinco o seis técnicos, se nos pone muy cuesta arriba a veces (ahora con la situación del dólar cada vez más).

Pero hay inquietudes, hay ganas, y así se van entretejiendo contactos y armando giras: al menos una vez al año intentamos salir de la Argentina para llevar nuestra música; estuvimos en Perú, Colombia, nos vamos a Chile ahora en octubre: nos vamos a un festival muy grande que se llama Vívela, muy diverso (no es sólo de reggae) y haremos otros show en Valparaíso. Curiosamente luego de 23 años va a ser la segunda vez que vamos a Chile, teniéndolos tan cerca. Lo mismo nos pasa con Uruguay: si bien fuimos cuatro o cinco veces no logramos anclar nuestra presencia como en otros países; nombro a Costa Rica porque es un caso que nos marcó mucho, el hecho de que nuestra música suene en las radios y la gente la pida.

Renovación

—Antes de los videos que nombramos habían sacado “Keep the Fyah Burning” y “Total Destruction”. ¿Hay ideas de editar nuevos temas en los próximos meses?

—Se fue dando espontáneamente esto. si bien la cabecita nuestra está siempre circunvalando la idea de un disco, porque somos de esa generación y nos gusta presentar una obra entera. Conocimos a Brinsley Forde de Aswad, hicimos dos canciones porque estaba en el país y habíamos grabado de manera espontánea esas dos bases con un bajista jamaiquino legendario, Errol “Flabba” Holt; nos pareció que Brinsley podía darles un toque muy especial: creo que lo logramos.

Después lo de “Soy latino” tenía que ver con una idea clara de ser un intercambio cultural, y entendiendo que la música se distribuye de otra manera: plataformas digitales y contenidos. Lo que es un disco entero se pierde en esta vorágine de cómo se consume la música. Tratando de entender eso también: somos una banda pre Internet; si bien en el 95 ó 96 había una Internet incipiente, no era una Internet donde podías bajarte música; tenías que ir a un locutorio, no era algo como ahora al alcance de tu teléfono inmediatamente.

—Una banda analógica.

—Sí, de una generación analógica. Entendemos que hay que rever esa manera de distribuir nuestra música para no quedar en otras épocas y en una situación que no nos favorece ni nos suma. Estamos trabajando en música nueva, hace casi un año y medio; en ese tiempo giramos mucho y aparecieron estos singles. Todavía no visualizamos el material entero; si bien hay maquetas y seguimos trabajando sobre ese perfil de un disco no es algo que tengamos claro que va a salir este mes, el mes que viene o el año que viene.

Somos una banda autogestionada, por lo que no tenemos presiones de compañías, pero la presión es nuestro público, que nos atajan a la salida del lugar donde tocamos y nos dicen: “¿Cuándo sacan un disco?”. También las propuestas artísticas llevan un tiempo de maduración, y no vamos a sacar un disco porque sí.