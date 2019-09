Ranking: las cinco mejores películas para ver en Netflix

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La calificadora de cine y series de Amazon propone un ranking de películas más votadas por usuarios, entre las cuales cinco de las mejores están disponibles en la plataforma digital de Netflix.

La calfiicadora IMDb actualizó su nómina de mejores películas y, según constató El Litoral, muchas de las más votadas están disponibles para ver a demanda en la plataforma digital de Netflix.

En primer lugar en la lista general de IMDb, y disponible en Netflix, se encuentra "Sueños de Libertad", de 1994. La película, originalmente, se llama “The Shawshank Redemption” y está basada en la novela “Rita Hayworth and Shawshank Redemption”, de Stephen King (muy en boga por estos días por ser además el autor de “It”9. Para la revista Empire, en tanto, es la cuarta entre sus “500 mejores películas de todos los tiempos”.

Sueños de libertad está protagonizada por Tim Robbins y Morgan Freeman y cuenta la historia de un hombre inocente que es enviado a una corrupta penitenciaria de Maine en 1947 y sentenciado a dos cadenas perpetuas por un doble asesinato; sin embargo, esta condena no es compatible con sus planes a futuro. Según el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), en Argentina se ha calificado como “apta para mayores de 13 años”, por lo que no es recomendable verla con niños.

La próxima película disponible en Netflix recomendada por IMDb es “La lista de Schindler (Schindler's List)”, de 1993. Ganadora de siete Oscar y tres Globos de Oro, “La lista de Schindler” está Dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Liam Neeson, Ralph Fiennes y Ben Kingsley. Su banda sonora es reconocible, porque ha trascendido a otros ámbitos. Además, todo el film está en blanco y negro.

El film – basado en la novela “El arca de Schindler”, de Thomas Keneally- cuenta la historia de un millonario alemán que salva a judíos polacos del Holocausto dándoles empleo en sus fábricas y, en algunos casos, ayudándolos a huir del régimen nazi. Pero hay que tener en cuenta que no es apta para menores de 16 años.

En el tercer puesto se encuentra “El Señor de los Anillos – El retorno del Rey”, de 2003: basada en el libro homónimo - “The Lord of the Rings: The Return of the King”- de J. J. R. Tolkien, dirigida por Peter Jackson y protagonizada por Viggo Mortensen, Elijah Wood, Ian McKellen y otros renombrados actores, narra el desenlace de la aventura que llevó a Frodo Bolsón a destruir el Anillo Único de Sauron.

¿Por qué hay que verla?

Porque es considerada una de las películas más exitosas de la historia del cine mundial y según IMDb, además, se encuentra décima en su ranking de “Las 250 mejores”. Obtuvo los once premios Oscar a los que fue nominada, convirtiéndose en una de las tres películas en obtener este logro (junto a “Gigi” y el Último Emperador) y en una de las tres más ganadoras, junto a “Titanic” y “Ben Hur”. Incluso, es apta para todo público.

“Tiempos Violentos”, o “Pulp Fiction”, de 1994, es la cuarta recomendada de Netflix por IMDb. Escrita y dirigida por Quentin Tarantino, propone una narrativa que entrelaza varias historias de mafiosos de Los Ángeles.

Es recomendable verla por múltiples razones: en primer lugar, porque está considerada una de las principales películas del cine posmoderno y de la cultura pop; además, por su gran reparto: John Travolta, Samuel L. Jackson y Uma Thurman, entre otros; la banda sonora es imperdible; y el guión es sumamente original. Incluso para entender los memes de Vincent Vega (el personaje de John Travolta) es recomendable dedicarle los 154 minutos que dura. No es apta para menores de 18 años.

Finalmente, IMDb recomienda ver “El Señor de los Anillos, la comunidad del anillo (“The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring)", de 2001. Es la primera parte de la trilogía, así que es imposible entender complementamente “El retorno del Rey” (puesto 3) sin haber visto este adelanto – al menos para quienes no hayan leído la novela.

Ganó cuatro premios Oscar, tiene una banda sonora insuperable, efectos visuales pioneros en su género y el gran elenco anteriormente mencionado. También es apta para ver en familia.