Jimena Barón se cayó en pleno show

La actriz y cantante brindó un show en Córdoba y compartió varias imágenes del espectáculo, donde muestra su pierna ensangrentada.

"Tengo insomnio, moretones, miedo, a veces pánico, que lloro de la nada y no entiendo bien porque. Qué por momentos veo solo errores, me exijo más, me paso de mambo, dejo de disfrutarlo, respiro, me calmo, me miro al espejo, me acuerdo de cuando solo era un sueño, de cuando solo era un sueño imposible, para otra vida tal vez… me miro de nuevo, me quiero, me sonrío y me lleno de orgullo", había reflexionado Jimena Barón hace unos días, sobre la gira musical que emprendió por el país hace dos semanas con su nuevo disco, La Cobra.

Tal como ella dijo en su posteo, la actriz y cantante da todo sobre el escenario y no solo en lo que a emociones respecta, como contó, sino también en lo físico. Entre baile y canto puede que a veces su cuerpo le pase factura.

El viernes por la noche se presentó en Córdoba y compartió varias fotos y videos del recital en el que se la ve haciendo a la perfección sus coreografías, aún a pesar de haberse lastimado la rodilla, que comenzó a sangrarle en medio de un tema.

"Sangre sudor y lágrimas. Se fueron al carajo, alto sold out, gracias", escribió en su cuenta de Twitter y la frase fue literal. En la imagen que compartió se la ve cantando micrófono en mano con su staff de bailarinas y luciendo su pierna con la rodilla ensangrentada.

La misma foto la había subido a Instagram con la inscripción: "Rodilla" y un emoji de un monstruo llorando con cara de dolor. Anteriormente había compartido un video que le envió una seguidora de ella bailando mientras su pierna estaba manchada de sangre: "La señora rodilla. Basta".

Foto: Captura de pantalla

Aún con ese percance J Mena, su nombre artístico en la música, se fue feliz del teatro donde brindó su show. "Cuanta gente LPM no puedo creerlo", comentó en sus redes.

Durante los ensayos previos a la gira, la cantante ya se había lastimado las piernas con las exigentes coreografías: "Las prácticas generales fueron un éxito y sirvieron para decidir usar rodilleras en el show", dijo en su momento junto con una foto de ella en la que deja entrever sus moretones.

Hace una semana la artista y el bailarín Mauro Caiazza, a quien conoció en ShowMatch, anunciaron su separación: "Mucha gente nos sigue y como que seguía lo que pasaba con la pareja. Es raro no hacerlos parte y contar un poco esto, y frenar la mierda que se vaya a decir. No hay nada extraño, simplemente un desencuentro".

Con información de Infobae