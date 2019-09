Brian Fernández convirtió un gol agónico para la victoria de Portland Timbers

El delantero argentino Brian Fernández convirtió un agónico gol en el último minuto de descuento para la victoria de Portland Timbers sobre Kansas City por 2-1, como local, por la liga MLS de Estados Unidos.



El ex Defensa y Justicia y Racing Club ingresó a los 25 minutos del segundo tiempo con el marcador 0-1 y a los 49' marcó el gol del triunfo para el equipo local de cabeza luego de un centro de Diego Valeri, ex Lanús.

Everything about this goal is perfection.#PORvSKC | #RCTID pic.twitter.com/EulCRX3vGz