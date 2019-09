https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El juvenil Franco Godoy fue el reemplazante de Bottinelli en la práctica...

Leo probó con alguien que todavía no debutó

También entraron Blasi y Troyansky, sigue el pibe Comas y no los quiso arriesgar a Carabajal, Méndez y Cavallaro, que son duda para el sábado. Los dos últimos podrían llegar, pero la idea es no arriesgar a Carabajal y esperarlo para que esté ciento por ciento para Central.

El final del trabajo de la semana, en Unión, fue con una práctica de alrededor de 70 minutos de fútbol contra la reserva, en el que Madelón puso un equipo que tuvo una sorpresa: la aparición del juvenil Franco Godoy, de 19 años, entre los once titulares. Oriundo de Videla, llegó a Unión en 2012 y unos años más tarde, en 2015, fue convocado a la selección sub 15. Su puesto es de lateral por izquierda, pero ha jugado varios partidos en la reserva como marcador central. Madelón lo venía observando y lo utilizó en esta prueba en Casasol. Por otro lado, el técnico mantuvo a Gastón Comas en el equipo titular, esta vez como volante por izquierda. Y arriba, agregó a Franco Troyansky para acompañar a Walter Bou. De todos modos, se podría tomar como referencia válida esta variante: que el equipo vuelva a jugar con un solo delantero de punta y que Troyansky sea el hombre que se ubique por izquierda y que arranque desde más atrás, con lo cuál Comas seguiría en la posición de media punta, detrás del “9”. Los once que paró Madelón en la práctica fueron los siguientes: Sebastián Moyano; Brian Blasi, Yeimar Gómez Andrade, Franco Godoy y Claudio Corvalán; Nelson Acevedo y Jalil Elías; Ezequiel Bonifacio, Gastón Comas, Franco Troyansky y Walter Bou. Como puede apreciarse, ni Carabajal ni Cavallaro ni Méndez fueron exigidos en esta práctica. Según el técnico, los tres estarían en condiciones de jugar el partido del sábado contra Arsenal, pero los días que se vienen serán fundamentales para saber si llegarán o no.

De los tres, el que más sorprende es Carabajal, porque si bien se cumplirán cuatro semanas el día previo al encuentro en Sarandí, su desgarro fue el más grave (grado 3) y la recuperación va de un mes a tres meses. Si la evolución fue muy buena, quizás llegue con lo justo para jugar. Pero eso se evaluará en la semana si está a pleno para jugar, algo que, por lo visto, todavía no es así porque en la práctica de este sábado hizo sólo trabajos físicos. Aparentemente, la idea del técnico sería la de esperarlo a Carabajal para que llegue óptimo al encuentro contra Rosario Central del viernes 20. De tal forma, podría viajar a Buenos Aires pero sólo para acompañar al resto, como ya lo hizo el día del partido ante San Lorenzo. En cambio, Méndez y Cavallaro podrían llegar, pero Madelón quedó conforme con Comas y seguramente estará entre los once. ¿Irán al banco los dos (Méndez y Cavallaro)?, es una posibilidad. Más allá de eso y de la recuperación de los lesionados, hay otra alternativa que Madelón cuenta para armar la defensa: correr a Corvalán como segundo marcador central en el lugar de Bottinelli y y que Milo juegue de “3”. Lo que parece ya cierto es que Blasi será el reemplazante de Damián Martínez, quien al igual que Bottinelli no podrán jugar el encuentro del sábado por estar suspendidos. Ante Arsenal, Martínez cumplirá y podrá jugar el encuentro siguiente ante Rosario Central. No así Bottinelli, quien se quedará afuera con los canallas y también el partido posterior ante Aldosivi, en Mar del Plata, estando recién en condiciones reglamentarias de jugar en el clásico del 6 de octubre. Este lunes por la mañana se producirá el regreso del plantel al trabajo, en una semana que tendrá martes y miércoles (este último, sobre todo) como los días de labor más fuerte, bajando las cargas el jueves y algo liviano el viernes, teniendo en cuenta que el sábado se jugará a las 13.15 en Sarandí.

Pretemporada en 2018 Franco Godoy es un chico en el que Madelón se viene fijando desde hace tiempo. La prueba evidente es que lo llevó a la pretemporada que se hizo en Mar del Plata a principios de 2018, cuando todavía tenía 17 años. En esa pretemporada, Franco Godoy fue uno de los “primerizos” junto a Lucas Ríos, Alan Sosa y Mariano Gómez.