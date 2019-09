https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 08.09.2019

Tras su presentación como DT de Gimnasia Maradona: "Creí que se me iba a reventar el corazón cuando salí a la cancha"

Diego Armando Maradona comparó este domingo el recibimiento de los hinchas de Gimnasia y Esgrima de La Plata con el nacimiento de sus hijas e hijos y reveló que se le "iba a reventar el corazón" cuando pisó el césped del estadio "Juan Carmelo Zerillo".

"Viví muchas cosas hermosas, el nacimiento de mis hijas, de mis hijos, pero el corazón creía que se me iba a reventar cuando salí a la cancha", afirmó en el inicio de la conferencia de prensa donde se dio la presentación oficial.

"Ahí me frenó alguien de arriba, no quiero ser un llorón, pero hoy me sentí en el cielo, vine a visitar a mi mamá otra vez, en la cancha estaba hablando con ella", agregó, al recordar a Doña "Tota".

Maradona estuvo acompañado por el presidente del club, Gabriel Pellegrino, y luego posó con una camiseta de Gimnasia con el número 10 y su nombre.

Sobre lo deportivo, insistió como dijo en la cancha del "Lobo" que no es un "mago" que sacará de la lucha por la permanencia en la Superliga de un día para otro al equipo.

"Yo no prometo nada porque no soy mago, sino con el recibimiento de hoy sería suficiente", indicó.

El flamante entrenador del "lobo" aseguró que "sería maravilloso jugar en el bosque siempre", y si bien la situación de Gimnasia no es la ideal, porque está último en la tabla de posiciones y en la de los promedios, Maradona agregó que no le teme a nadie.

"No le temo a nada, mientras sea fútbol jugado en cancha, pero si es jugado en federaciones, el presi (por Pellegrino) tendrá que ponerse duro", afirmó, incluso confesó que lo fueron a tentar "equipos de más de arriba de la tabla".

Maradona también se refirió al tiempo que estuvo sin dirigir en el fútbol argentino, pese a que sí lo hizo en Arabia y México, por ejemplo, y señaló que él "no estaba en la carpeta de nadie".

"Hubo dirigentes que me dijeron que me fueron a buscar luego del Mundial (Sudáfrica 2010), pero cuando iban a hacer las cosas me tachaban. Pero como eso es ya pasado y ahora tenemos que trabajar, laburar y no nos queda otra. Yo necesitaba uno de los últimos años míos, en mi país, y después veo que hago. Porque con Gimnasia en primera, no sé si el presidente me va a renovar", cerró Maradona entre risas.

El ex capitán de la Selección argentina reconoció que tenía ganas "de dirigir en mi país", pero nunca pensó que podía hacerlo en Gimnasia y Esgrima.

"Pensaba en volver a dirigir, pero no pensaba en un lugar como este. Fue increíble. No creo que haya sido para tanto lo mío, pero la gente estaba embalada y no la podía frenar. Siempre trabajo, cuando estuve mal, me ayudó mucho gente, otra gente se ha borrado. No soy de mármol, soy de carne y hueso", sostuvo.

Al comparar a Gimnasia con un boxeador de fútbol, Maradona recordó a Gustavo Ballas, el excampeón del mundo de los supermoscas, pero también destacó la figura de Carlos Monzón y de Ubaldo "Uby" Sacco.

