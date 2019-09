https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 09.09.2019 - Última actualización - 9:27

9:25

En los últimos días se registraron una serie de episodios delictivos en la zona de Sarmiento y Castelli, a pocos metros de Av. Galicia. Ingresos a domicilios y arrebatos callejeros entre los principales problemas.

Inseguridad en Santa Fe Preocupa a vecinos la seguidilla de robos en barrio María Selva En los últimos días se registraron una serie de episodios delictivos en la zona de Sarmiento y Castelli, a pocos metros de Av. Galicia. Ingresos a domicilios y arrebatos callejeros entre los principales problemas. En los últimos días se registraron una serie de episodios delictivos en la zona de Sarmiento y Castelli, a pocos metros de Av. Galicia. Ingresos a domicilios y arrebatos callejeros entre los principales problemas.

La inseguridad en Santa Fe no descansa, no discrimina y no se detiene. De ello bien saben quienes viven barrio María Selva, de la capital provincial.

En los últimos días, se registraron varios episodios delictivos en un radio de cinco cuadras, según le comentó una vecina a El Litoral. Todo ocurre, de acuerdo al testimonio de la mujer, en la zona de Sarmiento y Castelli, a pocas cuadras de la Avenida Galicia.

“Entraron en la casa de mi madre. Ella salió a hacer unos mandados y cuando regresó estaba todo revuelto. Una vecina vio movimientos en una vivienda pegada que está deshabitada que está en alquiler. Otros vieron a un hombre salir corriendo”, contó.

En ese sentido, agregó que alcanzaron a llevarse algo de ropa y algún otro elemento pero “lo que buscaban era dinero”. También dijo que al revisar los techos encontraron una olla y otros utensilios de cocina.

Preocupante seguidilla

“A mi madre ya le robaron hace un tiempo. La del fin de semana (el hecho ocurrió el sábado por la mañana) es la segunda vez. Sabemos que a una mujer la arrojaron al piso mientras esperaba el colectivo y terminó con la muñeca quebrada”, agregó la vecina.

Al ser consultada por otros hechos, la mujer contó: “También nos enteramos del ingreso a una vivienda unas cuadras más al sur, también por calle Sarmiento. Al parecer, eran dos hombres; uno entró y el otro lo esperaba afuera”.